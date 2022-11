Aunque Inglaterra finalmente no lleva el brazalete con la bandera arcoíris, la ex internacional inglesa, Alex Scott, sí que se ha puesto el brazalete en su retransmisión en la BBC.

El brazalete OneLove, pretende denunciar las violaciones de los derechos humanos en Catar, especialmente las que atentan contra el movimiento LGTBIQ+.

“England, Wales and other European nations aren't wearing the OneLove armband.



But ex-England international Alex Scott is inside the Khalifa International Stadium.



¿¿¿ Watch on @BBCiPlayer, listen on @BBCSounds, get more on the @BBCSport app#BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/4pMU2albY7“