En los días previos al estreno del Mundial, Cristiano Ronaldo y Leo Messi han protagonizado juntos unca campaña para una lujosa marca de ropa. "Un orgullo" ha destacado el portugués poder compartir esta campaña que ha juntado a los dos jugadores que han gobernado en el fútbol y que se podrían encontrar ante su último Mundial.

“Victory is a State of Mind. @Cristiano and #LionelMessi captured by @annieleibovitz for @LouisVuitton. In addition to a long tradition of crafting trunks for the world’s most coveted sporting trophies, the Maison celebrates two of the most talented football players today. pic.twitter.com/AU9kPyI2wL“