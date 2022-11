El centrocampista Jorge 'Koke' Resurrección y el defensa Hugo Guillamón han comparecido ante los medios en la última rueda de prensa en España de la selección absoluta masculina antes del Mundial de Qatar 2022. El capitán del Atlético de Madrid ha esquivado la pergunta sobre el futuro de sus dos entrenadores, Diego Simeone y Luis Enrique.

"No sé si Luis Entique será en el día de mañana entrenador del Atlético de Madrid, no puedo decir el futuro, pero el Cholo tiene contrato hasta el 2024", ha respondido desde la sala de prensa de Las Rozas (Madrid).

"Son entrenadores diferentes. Tienen una energía espectacular, un mensaje muy claro, van a muerte con su equipo y con su idea. Son las similitudes que tienen, luego a la hora de jugar tienen sus conceptos diferentes. Con Luis Enrique tenemos más posesiones de balón largas para hacer gol y en el Atlético de Madrid somos más directos", ha añadido.

Para el madrileño será su tercer Mundial, su tercer grupo y su tercer seleccionador. "Hay diferentes personas y todos tienen su personalidad. Tenemos un grupo espectacular, de gente muy joven que viene con muchas ganas y con mucha ilusión. Los otros grupos que había en Brasil y Rusia también eran increíbles", ha dicho.

En cuanto a su reciente lesión, reconoce que temió por no ser convocado: "Me pasaron muchísimas cosas por la cabeza, lo primero de todo, que fuese lo menos posible para ayudar a mi equipo. También me pasó por la cabeza el tema de la selección, contaba los días para ver cuándo era la lista del Mundial. Al final, fue una pequeña lesión. Por suerte, estamos aquí".