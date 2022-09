El piloto español Marc Márquez ve la luz al final de otro túnel que ha tenido que cruzar por culpa de su maltrecho hombro. El piloto español de MotoGP ha anunciado su intención de correr en el GP de Aragón, que se disputa este fin de semana.

“OFICIAL!! �� Muy feliz de anunciar que estaré de vuelta corriendo este fin de semana en el GP de Aragón ���� Full gas!!



OFFICIAL!! �� Big smile today as I will be racing again this weekend at the Aragon GP ���� Full gas!



-#MM93 pic.twitter.com/vXAEf8ywjK“