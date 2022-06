El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) pasó este sábado en Madrid su primer reconocimiento médico tras ser operado hace dos semanas en Minnesota, con "sensaciones positivas" y contento sobre todo por no tener dolor.

La evaluación ha tenido lugar en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, con un equipo médico formado por los doctores Joaquín Sánchez Sotelo, Samuel Antuña y Ángel Cotorro.

"La valoración de la evolución inicial tras la intervención quirúrgica en el húmero derecho de Márquez ha sido positiva", dice el Repsol Honda en un comunicado.

“Primera revisión médica hecha ✅ Todo en orden, seguimos������

The first medical revision is done! All ok! Let's keep going! ����#MM93 pic.twitter.com/D5QbKLPa6Y“