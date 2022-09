El Sevilla y Lopetegui obtienen un balón de oxígeno con la primera victoria de la temporada en LaLiga en el campo del Espanyol. Los goles han sido de Lamela y Carmona (2) y para los pericos anotó Joselu, de penalti.

"Hemos venido como seis Carmona y seis más con Pucho... Me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa qué cojones quiero pasar?", así reza la canción de C. Tangana con Antonio Carmona, de Ketama, y esto ha debido pensar Julen Lopetegui de la confianza que le ha devuelto José Ángel Carmona en forma de goles. El técnico le ha dado la alternativa este año en Primera y el canterano no le ha fallado, estaba de lateral derecho pero aparecía de delantero para anotar un doblete.

Los jugadores del Sevilla celebran el gol de Lamela AFP

El partido comenzó con el tempranero tanto de Erik Lamela en el primer minuto de juego, caño espectacular del argentino con el exterior y asistencia del que sería el gran protagonista del encuentro. Llegó el momento estelar de Carmona tras el pase de gol, el este sábado lateral derecho parecía un 'killer' del área, primero aprovechando un rechace tras un córner y luego con la fe suficiente para esperar el fallo de Cabrera, error grosero al intentar controlar con el pecho en área propia.

Antes del descanso una mano de Acuña permitía a Joselu recortar distancias desde los once metros. En el minuto 62 era Martin Braithwaite el que confirmaba que ha caído de pie en el Espanyol. Remataba de cabeza, mal rechace de Bono y el ex del Barça fue el más listo de la clase para marcar su segundo gol en su segundo partido.

Así anotó el penalti Joselu AFP

Lopetegui tiró de Rekik y Nianzou para poner una defensa de cinco y tratar de conservar el botín. Para complicar un poco más los últimos minutos, el Sevilla los tuvo que afrontar con uno menos por la expulsión de Erik Lamela. En-Nesyri tuvo en sus botas el gol de la tranquilidad pero marró la ocasión.

Isco consiguió, con su clase habitual, retener el balón lo máximo posible en esos minutos finales. La tuvo Cabrera en un córner pero su testarazo salió desviado por poco. El Sevilla sufrió para llevarse los tres puntos de Barcelona pero consigue la primera victoria de la temporada en la quinta jornada.