El serbio Novak Djokovic ha confirmado que no jugará el próximo Abierto de Estados Unidos de tenis, al no poder acceder al país por no cumplir con el requisito de vacunación contra el coronavirus.

"Lamentablemente, esta vez no podré viajar a NY para el US Open. Gracias #NoleFam [Familia Nole] por vuestros mensajes de amor y apoyo. ¡Suerte a los demás jugadores! Me mantendré en buena forma y con estado de ánimo positivo y esperaré una oportunidad para volver a competir. ¡Nos vemos pronto mundo del tenis!", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Djokovic, tres veces campeón en Nueva York y finalista el año pasado, no ha podido disputar la gira americana de 2022, tanto en la apertura como en este cierre de temporada, por su negativa a vacunarse contra el Covid.

El serbio, ganador de 21 grandes, tampoco pudo disputar el último Abierto de Australia por la misma razón; aunque en aquella ocasión sí llegó a viajar antes de ser finalmente deportado por las autoridades del país.

Salvo contadas excepciones, las autoridades estadounidenses sólo permiten la entrada a extranjeros vacunado, informa Europa Press.

De este modo, Djokovic, campeón este año en Wimbledon, fecha desde la que no ha vuelto a jugar, no podrá optar a ganar su 22º Grand Slam y alcanzar así en la tabla histórica al tenista español Rafa Nadal, recuerda la agencia.