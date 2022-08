Egan Bernal vuelve a competir tras su grave accidente

El colombiano Egan Bernal (Ineos), ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, volverá a competir en la Vuelta a Dinamarca este martes 16 de agosto, ocho meses después de su grave accidente de entrenamiento sufrido en Colombia el pasado 24 de enero.

"El equipo médico del Ineos Grenadiers ha dado el visto bueno al colombiano para que vuelva a competir, por lo que Bernal (Cundinamarca, 25 años) se muestra "encantado" de poder dar este importante paso y alinearse junto a sus compañeros en Dinamarca.

“��️ "I can’t thank everyone who has been there for me enough. That support has been invaluable in motivating me every day to work hard to be able to race again. To you all, a heartfelt thank you."



