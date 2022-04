Casi tres meses después de su terrible accidente, Egan Bernal sigue dando pasos en su meteórica recuperación y avisa: "Hay Egan para rato. Esperadme que voy a volver". El ciclista colombiano, de 25 años, ha difundido un vídeo en el que muestra cómo vivió los primeros momentos después del accidente y su evolución hasta volver a montarse en una bicicleta.

"En un momento estaba a 62 kilómetros por hora y al otro segundo estaba tirado en el piso. Lo único que sentía era que no podía respirar. Cuando llegó el doctor tuvieron que enderezar el fémur porque se había roto y, para que dejara de sangrar internamente, pues me tuvo que acomodar el fémur ahí en la carretera, yo tirado en la autopista. Obviamente, fue el dolor más terso que he tenido en mi vida. Eso me salvó la vida".

El ciclista de Ineos recuerda con especial satisfacción el día en el que volvió a subirse a una bicicleta: "Ha sido el mejor día de mi vida, el poder montar en bicicleta después del accidente y poder hacerlo con mis amigos, con mi familia, con mi mamá, con mi hermanito, fue muy bonito, fue especial".

"Supe lo grave que había sido cuando desperté"

Para llegar hasta allí, Bernal tuvo que afrontar una difícil recuperación de las diferentes fracturas sufridas en el accidente: vertebrales, en el fémur, en la rótula, en el tórax y en las costillas. "Las personas que estuvieron, que realmente me vieron en la camilla, las que me vieron quejarme por dolor, que me paladeaban, que incluso me cambiaban el pañal y me limpiaban cuando iba al baño... esas pequeñas cositas las voy a recordar por siempre", señaló.

00.20 min Egan Bernal recibe el alta dos semanas después de su grave accidente

"Supe lo grave que había sido cuando ya había pasado todo, cuando ya me desperté y me empezaron a contar lo que había pasado. No tuve que vivir esa angustia de que entrar en la cirugía y poder perder la movilidad", recuerda un Bernal que agradeció el apoyo de Ineos en su recuperación: "El apoyo de mi equipo ha sido siempre muy bueno. Desde el principio me decían que lo más importante es que quede bien como persona y luego pensamos en que quede bien como ciclista. Es como la segunda familia, sentir ese apoyo es chévere".

El colombiano despide el video con un mensaje para los aficionados: "Decirles que gracias y que hay Egan para rato, que espero volver a competir, que me esperen ahí porque voy a volver".