Primoz Roglic ha tomado la decisión de no inciar la etapa 15 de este Tour de Francia 2022 que recorre 202,5 kilómetros entre Rodez y Carcassonne a causa de las heridas provocadas por una caída en las primeras etapas de la ronda gala.

Primoz about his #DNS in stage 15 @LeTour



“I’m proud of my contribution to the current standings and I trust that the team will realise our yellow and green ambitions. Thanks to everybody for your great support.” pic.twitter.com/aw0juGFWwO“