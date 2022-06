El equipo Ineos Grenadiers apuesta por un equipo con tres posibles líderes para el Tour de Francia 2022, que comienza este viernes en Copenhague (Dinamarca): el galés Geraint Thomas, ganador de la edición 2018, el colombiano Daniel Felipe Martínez y el britanico Adam Yates serán sus principales bazas.

