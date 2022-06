Con una formación impresionante, el Jumbo-Visma de Primoz Roglic ha echado el resto para plantar cara al UAE de Tadej Pogacar en el próximo Tour de Francia. El equipo neerlandés se presenta en el Tour con dos grandes objetivos: el amarillo para Roglic y el verde para Van Aert.

Roglic estará escudado por un equipo de auténtico lujo, con Wout Van Aert y Jonas Vingegaard a la cabeza, seguidos de Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Christophe Laporte y Steven Kruijswijk. La sorpresa ha sido la ausencia de Rohan Dennis, uno de los fijos en el Tour de Francia en los últimos años.

