Quedan solo cuatro días para el comienzo del Tour y los equipos siguen anunciando sus escuadras definitivas para la disputa de la ronda gala. Este lunes también ha sido el turno para el Trek Segafredo y el Israel Premier Tech.

El Trek se lanza a la búsqueda de victoria en etapas con un equipo formado por Jasper Stuyven, Bauke Mollema, Mads Pedersen, Toms Skujins, Giulio Ciccone, Alex Kirsch, Quinn Simmons y Tony Gallopin.

"El gran objetivo es ganar al menos una etapa, pero creo que este grupo puede hacer mucho más. Los objetivos están claros para el equipo y para Mads Pedersen en las etapas de Dinamarca. Para empezar, Mads intentará hacer una buena contrarreloj y lucharemos por las bonificaciones si el maillot amarillo está a nuestro alcance. También tenemos dos grandes corredores para la quinta etapa, con el pavé: Mads Pedersen y Jasper Stuyven. Y a partir de ahí, nuestras opciones pasarán por las escapadas", ha explicado el director deportivo Kim Andersen.

El mismo objetivo de las victorias parciales será el del Israel Premier-Tech. El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, estará acompañado por Jakob Fuglsang, Michael Woods, Daryl Impey, Simon Clarke, Hugo Houle, Krists Neilands y Omer Goldstein.

“En este Tour, la principal prioridad para nosotros es ganar una etapa. Con victorias de etapa en el Giro de Italia y la Vuelta a España, nos gustaría completarlo con una victoria en el Tour de Francia, por lo que sin duda es nuestro principal objetivo para empezar”, explica el manager general del equipo, Kjell Carlström.

