El presidente del Comité Olímpico Español (COE) ha confirmado la retirada de la candidatura pirenaica para los Juegos de invierno de 2030 por el desacuerdo entre Aragón y Cataluña; y ha señalado directamente al presidente de la primera comunidad, Javier Lambán, como el responsable de la ruptura.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, confirmó en una comparecencia pública que no llevará la candidatura española ante el Comité Olímpico Internacional (COI) para que la valore como posible sede de los Juegos. "El COE no está en condiciones de presentar un proyecto olímpico", ha comunicado Blanco, según el comunicado pactado con el propio COI y que ha revelado este martes en una rueda de prensa el propio presidente del comité nacional.

No obstante, se deja la puerta a abierta a "seguir trabajando con miras a futuros proyectos".

El presidente del COE ha explicado cómo se llegó con relativa facilidad a un acuerdo técnico para el reparto de sedes entre Aragón y Cataluña. "Pero en el momento en el que entran los representantes políticos no hay acuerdo y, lo que es peor, no hay avance", ha dicho tras repasar la cronología de las negociaciones entre las partes. Blanco apuntó directamente a "la negativa del gobierno de Aragón a respetar el acuerdo técnico".

"El presidente de Aragón lo llevó a un terreno que no es el deportivo. El presidente Lambán ha dicho que no. Es su decisión, es su responsabilidad", ha añadido. Y ha ido más allá: "Es fácil decir que no, pero hay que valorar sus consecuencias".

El dirigente olímpico ha lamentado la imagen de desunión ofrecida ante el mundo: "No podemos luchar entre nosotros".

Este paso pone punto final a un proyecto que se presentó formalmente en julio de 2021 y que perdió fuerza en las últimas semanas ante las discrepancias por el reparto de sedes deportivas entre las dos comunidades autónomas implicadas.