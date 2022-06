El Comité Olímpico Español no presentará candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 por "no haber acuerdo" entre los Gobiernos de Aragón y Cataluña. Así lo ha confirmado este marte el presidente del COE, Alejandro Blanco, en una rueda de prensa en la que ha acusado a los políticos, en particular al presidente de Aragón, de romper el acuerdo.

Foto: El presidente de Aragón, Javier Lambán (i), y el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, en una comparecencia en enero, (EFE)