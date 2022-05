La tenista española Paula Badosa se ha clasficado para la tercera ronda de Roland Garros con una sufrida victoria ante la eslovena Kaja Juvan en tres sets (7-5 y 3-6 y 6-3) en dos horas y 17 minutos y se medirá a la rusa Veronika Kudermetova, ganadora ante la serbia Aleksandra Krunic por un doble 6-2.

La de la española fue una trabajada victoria tras un primer set con constantes roturas de servicio en el que Badosa desaprovechó una ventaja de 5-2 para cerrar la primera manga, una segunda manga en la que la catalana agudizó la dinámica negativa y una reacción ganadora en el tercer set.

57 minutos duró la batalla del primer set en el que la número 3 del mundo se colocó con una ventaja de 2-0 de arranque y fue sumando hasta sacar para cerrar el set en el octavo juego, pero tres juegos seguidos de la eslovena lograron igualar el choque que Badosa pudo desnivelar de nuevo para cerrar el set por 7-5.

Habían cambiado las dinámicas del partido y ambas jugadoras se rompieron sus respectivos servicios del tercer set con una reacción de la española, que consiguió cortar la dinámica ganadora de la eslovena para lograr un nuevo break, consolidarlo con su turno de saque y dispararse hacia la victoria (4-1) y no vacilar ya con su servicio para romper de nuevo el de la rival y firmar un 6-2 en la tercera y definitiva manga.

Badosa: "Me he reencontrado con mi vena competitiva"

La española Paula Badosa dio una importancia especial a su victoria en segunda ronda sobre la eslovena Kaja Juvan, 7-5, 3-6 y 6-2, porque en los momentos negativos, dijo, recuperó su vena competitiva.

"Con este tipo de victorias me identifico mucho. El año pasado gané muchos partidos a tres sets, duros. Pero en los últimos torneos no sentía esa vena competitiva que tengo, estaba ahí. Volverla a sacar hoy me da la confianza que quiero", aseguró.

“Ganar así me va a llenar de confianza“

Badosa reconoció la dificultad del duelo contra Juvan, pero también dijo que este tipo de dificultades le ayudan tanto como el plácido debut que tuvo hace dos días, cuando ganó en menos de una hora.

"He vivido de todo en la pista, momentos buenos, otros malos, no quiero describirlos con palabrotas. Todo eso me ayuda para el siguiente partido. Ha sido una montaña rusa y tener esa experiencia, haberlo vivido y saber que puedo superarlo, puede ser positivo", comentó.

Badosa señaló que trata de sofocar su hiperactividad con cosas paralelas para calmar la tensión y no pensar todo el tiempo en tenis.

"Soy muy hiperactiva, incluso obsesiva, siempre tengo el tenis en la cabeza. El año pasado lo cambié un poco, busqué más momentos de desconexión. Aquí intento hacer actividades diferente, paseo, trato de distraerme, algo que antes no hacía nunca, como visitar cosas", dijo la jugadora, que afirmó haber ido a la Torre Eiffel y de compras, además de haber acompañado a su equipo a jugar al golf.