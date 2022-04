Pocos romances hay en el mundo del deporte que puedan compararse con el amor entre el Campeonato del Mundo de MotoGP y el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. La pandemia del coronavirus se entrometió en la relación durante los dos últimos años, pero este parón solo aumentó las ganas de verse en ambas partes. Este fin de semana, los amantes del motociclismo vuelven al trazado andaluz después de más de 1000 días eternos para citarse con el Gran Premio de España.

Tras dos años de espera, las previsiones auguran unos datos de público similares a las anteriores a la pandemia. El Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín, aseguró la pasada semana que los hoteles de Jerez y toda la comarca rozarán el “lleno absoluto” y que “se superarán las cifras de público de 2019”.

Ocupación hotelera al 95% en la región

Los establecimientos de la zona auguran un buen regreso del público a Jerez, pero algunos todavía son cautos. Fuentes del Hotel Exe Guadalate cuentan a RTVE.es que las reservas “alcanzarán el 95% el fin de semana”. En el ‘Hotel La Cueva Park’, alojamiento más cercano al circuito, aseguran que “durante el fin de semana las habitaciones y el restaurante ocuparán todo su aforo”. Sin embargo, fuentes de su personal consideran que “Jerez no va a alcanzar los niveles previos a la pandemia este año”.

“El hecho de que se hayan celebrado otras carreras en Europa, como el Gran Premio de Portugal el pasado fin de semana, hace que no haya tanta expectación”, declaran a RTVE.es.

Desde la Federación Andaluza de Motociclismo creen que este fin de semana se vivirá algo cercano a una vuelta a la normalidad, y así se lo manifiestan a RTVE.es. Los antecedentes en el Campeonato de España de Superbike, con las gradas abarrotadas, muestran esas ganas de los apasionados de la moto de volver a un trazado histórico: “El público tiene unas ganas tremendas de volver a lo de antes, al auténtico ambiente motero, por lo que para el Gran Premio de España no puede ser menos. Serán muchas personas no solo de la provincia sino a nivel nacional e internacional las que se desplacen para no perderse la carrera”.

El Gran Premio de España es uno de esos fines de semana que los locos del motor tienen marcados en rojo en el calendario. Jerez es su sede de forma continuada desde 1989, y desde entonces se cuentan por cientas las historias vividas dentro y alrededor de este circuito que cuenta con una especie de aura mágica que lo hace especial.

Julia viajará a Jerez para presenciar el Gran Premio de España por cuarta vez. Lo hace desde Novelda del Guadiana, un pueblo de Badajoz, junto con un grupo de amigos, y por primera vez llevará su propia moto. Ha estado en Motorland y en Cheste, pero considera que Jerez tiene algo que lo hace diferente: “Es el culmen, es donde se vive, se siente, se palpa toda la pasión que las motos nos trasmiten. Como se siente Jerez no pasa con los otros, y eso es algo que todo el mundo te dice”.

Casi 400 kilómetros separan Huéscar (Granada) de Jerez, pero esa distancia no supone un impedimento para Laura, que vuelve a un circuito que pisó por primera vez con ocho años. “Desde pequeña en mi entorno y sobre todo con mi familia he vivido mucho las motos, pero por mucho que lo veas por televisión no tiene nada que ver a cuando vas a un circuito como Jerez. El ambiente es increíble”, comenta a RTVE.es.

Como Julia, comparte esa sensación de que este Gran Premio difiere del resto por su carácter único. “La organización es brutal las 24 horas del día durante el fin de semana. Desde el jueves por la noche empiezas a ver y escuchar motos hasta el lunes, vayas donde vayas. Jerez se paraliza por el Mundial”, atestigua.

“El año pasado estuve en el GP de Aragón y mis sensaciones se confirmaron. No tiene nada que ver, está muy bien organizado, el circuito es brutal, pero no hay esa burbuja como en Jerez”, comenta Laura acerca de ese aspecto especial que hace distinto al Gran Premio de España.

Desde algo más cerca acudirá Cristina. Lo hará, como cada año desde 2012, desde Chiclana de la Frontera. Cristina refleja el sentimiento de todos aquellos que frecuentan la carrera y cuya afición se ha visto interrumpida durante los dos últimos años. “Ha supuesto un vacío considerable. El ver que los pilotos pasaban por la zona Nieto-Peluqui y verla vacía...”, declara. La aficionada resalta además esa capacidad de este Gran Premio para forjar relaciones interpersonales: “Todos los años te encuentras a gente con mucho arte y acabas creando amistades”.

Han sido tres años largos sin motos en Jerez, pero los amantes de las dos ruedas ya lo tienen todo preparado para volver este fin de semana a un lugar que, sin duda, es uno de los más icónicos del motociclismo.