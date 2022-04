‘Nole’ is back. 142 días después de caer en las semifinales de las ATP Finals, Novak Djokovic vuelve a disputar un gran torneo. Entre medias, un periodo de inactividad casi completo marcado por su decisión de no vacunarse y que llegó a su punto más álgido con su deportación de Australia. Y es un ‘casi’, porque el serbio sí disputó el ATP 500 de Dubai. ‘Nole’ firmará su reaparición este martes en el Masters 1000 de Montecarlo ante el español Alejandro Davidovich.

El torneo monegasco es la primera cita importante del calendario que disputa Djokovic en este 2022, si entendemos como tal los Masters 1000 y los Grand Slam. Un año que, en un principio, se presentaba como uno más en la exitosa carrera del de Belgrado, pero que se tornó en pesadilla desde el momento en el que puso los pies en territorio australiano.

Tres meses después de ser deportado de Australia mantiene el número 1

Aquel duelo entre Djokovic y Kecmanovic de la primera ronda del Open de Australia nunca llegó a disputarse. Su condición de no vacunado contra la COVID-19 chocó contra la normativa del país oceánico y el serbio tuvo que renunciar a jugar el primer Grand Slam de la temporada y, en consecuencia, a la posibilidad de convertirse en el jugador con más ‘majors’ en la historia del tenis. Un hito que le arrebató Rafa Nadal. ‘Nole’ tuvo que ver por televisión como el español rompía la igualada entre el ‘Big Three’ y se desmarcaba con la conquista de su Grand Slam número 21.

Su persistente negativa a inocularse le hizo también perderse los primeros Masters 1000 de la temporada. Ni Indian Wells ni Miami pudieron disfrutar de la presencia de uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Entre medias, ‘Nole’ sí que tuvo la posibilidad de empuñar la raqueta en el ATP 500 de Dubai. Allí, el serbio pagó cara la inactividad y solo pudo disputar tres partidos. En cuartos de final, el checo Jiri Vesely lo despachó en dos sets (7-5 y 6-4) en su último partido hasta la fecha.

Djokovic cedió a manos de Medvedev el número 1 en aquella derrota ante Vesely, pero no tardó en recuperarlo. Curiosamente, sin pisar la pista. La tempranera eliminación del ruso en la segunda ronda de Indian Wells devolvió al de Belgrado a un trono del que no se ha despegado, a pesar de no jugar.