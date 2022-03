El tenista serbio Novak Djokovic no podrá optar a su sexto título en el torneo de Indian Wells (Estados Unidos) ni disputar el Abierto de Miami. El exnúmero uno mundial ha anunciado que, debido a su negativa a vacunarse del coronavirus, las autoridades estadounidenses no le autorizan a entrar.

“While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments ��“