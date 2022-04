Los italianos Enea "La Bestia" Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) y Tony Arbolino (Kalex), y Jaume Masiá (KTM) se repartieron las victorias en sus respectivas categorías del Gran Premio de las Américas de motociclismo, que se disputó en el circuito COTA (Circuit Of The Americas), en el que tuvo un protagonismo excepcional el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien remontó desde la última posición hasta la sexta en la carrera de MotoGP.

Bastianini sumó su segunda victoria de la temporada y recuperó el liderato en la clasificación provisional del mundial al vencer de manera clara, mientras que Marc Márquez, que tuvo problemas en la salida, protagonizó una gran remontada hasta la sexta posición.

Márquez, que salía octavo, se quedó clavado en la salida con algún problema con la electrónica que le relegó a la última posición, desde donde comenzó a remontar posiciones a ritmo de récord de vuelta rápida de carrera, hasta conseguir el sexto puesto final tras una intensa y bonita batalla con el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), vigente campeón del mundo de MotoGP.

Bastianini, por su parte, supo esperar el momento preciso para mostrar a todos sus rivales el gran ritmo que tenía y que le permitió asestar el golpe definitivo al que había sido hasta ese momento el líder de la carrera, el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), para conseguir su segundo triunfo de la temporada y de la categoría y recuperar el liderato en la clasificación provisional del mundial, por delante de los españoles Alex Rins (Suzuki GSX RR), que superó en la última vuelta a Miller para ser segundo, y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).

Los cinco primeros clasificados eran todos pilotos de Ducati, Jack Miller, Jorge Martín, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia y Johann Zarco, con el campeón del mundo francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) como el primero "no Ducati" en la sexta posición, y el español Alex Rins (Suzuki GSX RR) "achuchándole" por detrás y con Marc Márquez decimocuarto en el tercero giro.

En el comienzo de la cuarta vuelta y completamente "desmelenado", el piloto de Repsol intentó adelantar a Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) y al surafricano Brad Binder (KTM RC 16), pero entró "colado" en la curva uno y perdió la posición con ambos, aunque en ese mismo giro logró adelantar a Viñales y se puso tras la estela del surafricano casi en el mismo momento en que Alex Rins superaba a Fabio Quartararo y poco después también lo hacía el otro piloto de Suzuki, el campeón del mundo de 2020, Joan Mir.

La carrera comenzó a ganar en intensidad, sin que ningún piloto fuese capaz de marcar un ritmo como para poder escaparse, con un Alex Rins que superó al francés Johann Zarco, aunque se lo devolvió poco después el francés y en el ángulo de la primera curva Marc Márquez superó a su compañero en el Repsol Honda, Pol Espargaró para ponerse décimo.

A punto de cumplirse el ecuador de la carrera, programada a veinte giros, nada estaba claro. Cuatro pilotos de Ducati encabezaron la clasificación hasta que Alex Rins decidió meterle la moto a Johann Zarco y aguantar el tipo para consolidar la cuarta plaza en el noveno giro de carrera, en el que Marc Márquez ya tenía a tiro al piloto de la Aprilia RS-GP, Aleix Espargaró.

Marc Márquez continuó con su ascenso hacia las posiciones de cabeza y lo hizo a ritmo de récord de vuelta rápida (2:03.553) y superando a Johann Zarco primero y poco después a Fabio Quartararo en la curva doce. Ya era séptimo, tras la estela de "Pecco" Bagnaia.

En el decimosexto giro Bastianini apretó los dientes y consiguió escaparse poco a poco de Miller, que se desfondó en ese tramo de la carrera y vio como por detrás se pegó a su rebufo Alex Rins, quien esperó su oportunidad en la última vuelta para superarlo y acabar segundo, con Miller tercero en el podio.

El italiano Tony Arbolino (Kalex) se adjudicó su primera victoria en Moto2 merced en gran medida a los contratiempos de dos de los protagonistas de la categoría, su compatriota Celestino Vietti (Kalex) y el español Arón Canet (Kalex), que acabaron por los suelos en distintas fases de la carrera y después de haber liderado en algún momento la prueba.

Tanto Vietti, primero, aunque mantiene el liderato en la clasificación provisional del mundial, como más tarde Canet, sufrieron sendos accidentes que les obligaron y entregaron la victoria en bandeja a un Tony Arbolino al que acompañaron en el podio el japonés Ai Ogura (Kalex) y el británico Jake Dixon (Kalex).

El español Jaume Masiá (KTM) se reencontró con la victoria en Moto3 al imponerse en un apretado final a los italianos Dennis Foggia (Honda) y Andrea Migno (Honda), mientras que Sergio García Dols (GasGas) no pudo puntuar debido a una caída en la que se vio involucrado y perdió el liderato del mundial.