32 años, 18 temporadas y 283 grandes premios. Todo ese camino quedó en el olvido el pasado domingo en Termas de Río Hondo, una ciudad argentina que Aleix Espargaró (Aprilia Racing) no olvidará en su vida. Allí logró su primera victoria en MotoGP tras dominar de cabo a rabo todo el fin de semana. Un triunfo que espera que no sea el único y que aspira a repetir en el Gran Premio de las Américas, con el objetivo de conservar una semana más el preciado reconocimiento de ser líder del Mundial de MotoGP. La victoria en Argentina, más allá del valor deportivo, fue el culmen de una carrera plagada de esfuerzo, trabajo y de una dedicación tan extrema que, para los que lo conocen, escapa de la mayoría de deportistas.

Lejos queda ya aquella temporada 2005 en la que el catalán inició su andadura codo con codo con Álvaro Bautista en el Seedorf Racing. Desde entonces, Aleix Espargaró ha ido alimentando un afán de preparación que ya es de sobra conocido en el ‘paddock’. “Esta victoria es una lección de vida para muchos, nunca ha tirado la toalla”, confiesa a RTVE.es Gino Borsoi, director deportivo del Aspar Racing Team. El italiano coincidió con Espargaró en el box del equipo de Jorge Martínez Aspar en 2012 y 2013, y ahí, a pesar de su juventud, ya se le veía ese espíritu de mejora constante. “Con nosotros era muy joven y le faltaba experiencia. Con el paso del tiempo ha ido profesionalizando su preparación. Tiene una dedicación total ahora”, declara.

Cuidado meticuloso de la alimentación y preparación física de un ciclista

Esa dedicación plena está muy dirigida a la preparación física y a la alimentación. Espargaró es muy meticuloso con sus rutinas alimenticias y es embajador de Indya, una compañía dedicada a la planificación nutricional enfocada al rendimiento deportivo. Javier Guerrero, CEO del grupo, ha reconocido a RTVE.es que no deja de asombrarse con su dedicación: "No he visto esta ética de trabajo en otros profesionales".

"Es un obseso del rendimiento, quiere tenerlo todo controlado y disfruta con el orden y con el hecho de hacer bien el descanso, la alimentación y el entreno”, añade Guerrero.

Otra de sus bazas es su afición por el ciclismo, que le hace llevar su condición física al límite y ser, para muchos, el piloto mejor preparado de MotoGP. "El grueso de su preparación es el ciclismo. Su día a día es el de un ciclista profesional y eso le viene fenomenal, porque le da un contexto físico y un nivel de exigencia que ningún piloto de las tres categorías tiene y que aplica de lunes a domingo", apunta el CEO de Indya.

La ambición progresiva de Aleix Espargaró ha chocado en los últimos años con la ausencia de triunfos, pero los malos momentos no han hecho más que alimentar esas ganas de evolucionar. "Ha tenido que estar prácticamente toda la vida sin ganar una carrera. Cualquiera habríamos bajado los brazos, pero él ha entrenado cada vez más", concluye Guerrero.