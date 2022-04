El piloto español Marc Márquez volverá a subirse a la moto en el GP de las Américas de MotoGP, en Austin (EE.UU.). El de Cervera (Lleida) ha obtenido el visto bueno de sus médicos para correr tras haber superado su episodio de diplopía, informa el equipo HRC.

"Los médicos han dado el visto bueno a Marc Márquez para volver a la competición de MotoGP después de su caída en el Warm Up en el GP de Indonesia y el posterior diagnóstico de diplopía", dice el comunicado del equipo Repsol Honda.

“Ayer confirmamos las buenas sensaciones de estos últimos días sobre la #CBR600rr y tras el ok médico... Nos vamos a Austin!������

Yesterday I confirmed the good feelings of the last few days on the #CBR600rr, and with the medical approvement...we are heading to the #AmericasGP! ✊�� pic.twitter.com/m9uTX8IPj7“