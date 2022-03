El estado físico de Marc Márquez, aquejado de una diplopía, ha "mejorado notablemente", según ha afirmado el doctor Sánchez Dalmau, del Hospital Clinic de Barcelona. Sin embargo, el piloto no participará en el GP de Argentina de MotoGP, tal y como ha confirmado el equipo Repsol Honda, pero son optimistas de cara al GP de las Américas (10 de abril) y dan por seguro su presencia en el GP de Portugal (24 de abril), según ha podido saber RTVE.

“.@marcmarquez93 to miss Argentina GP



The Repsol Honda Team rider has already shown very favourable improvements with his diplopia after visiting the Hospital Clínic and an examination from Dr. Sánchez Dalmau.



�� https://t.co/RzXkwjq00n pic.twitter.com/b9JbMPi1wt“