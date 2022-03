Las NotasGP de Marc Martín: GP de Indonesia.

Quartararo y el agua no eran buenos amigos últimamente… hasta que llegó la carrera de Mandalika. Su actuación, de menos a más , marca un antes y un después en esas condiciones. Según reconoció el actual campeón del mundo después de la carrera “hacía mucho tiempo que no tenía esas buenas sensaciones en agua con la moto”. Y no es por la moto ni por los neumáticos, es por él. Su cabeza ha hecho ese “clic” necesario para creérselo. ¿Por qué ha hecho el cambio? ¿Qué lo ha motivado? Solo él tiene la respuesta. Tras el mal resultado de Qatar este puede ser el despegue definitivo de Fabio aunque el camino seguirá estando lleno de espinas para Yamaha.

Suspenso: HRC

Imagen de la Honda de Marc Márquez en el GP de Indonesia REUTERS

No necesariamente una moto tiene que ser mejor que la versión anterior por el mero hecho de ser nueva. No se me ocurre dudar de la capacidad de reacción de un gigante de las motos y del equipo con más títulos mundiales de la historia. Pero es necesario un cambio de rumbo. Ya. Cierto es que la marca que haya estado libre de errores y crisis que tire la primera piedra… Pero hay que asumir que esto no va. Es una evidencia que esta moto ni gusta a sus pilotos ni funciona.

Y cuando se lleva al límite, porque esto es MotoGP y ¡hay que llevarla al límite! pasa lo que pasa. Y lo más grave, esta situación ha enviado al hospital al hombre que tiene que descifrarla. Márquez está “aprendiendo a caminar” de nuevo, está cambiando su forma de pilotar porque esta nueva Honda empuja tanto de atrás que ya no puede conducir con el neumático delantero, como ha hecho hasta ahora.

Y los riesgos que está asumiendo, sin necesidad de tener que demostrar nada más a nadie porque ha ganado seis veces el título mundial en la categoría reina, es admirable. Pero en este proceso Marc va acumulando años, caídas, lesiones y recaídas. Como dijo Sete Gibernau en el Telediario sobre las caídas de Marc, “ahora su estado mental no es el mismo, por eso cae de forma distinta. Ya no es cuestión de cuántas veces se va al suelo”.