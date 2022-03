El ex tenista ucraniano Alexandr Dolgopolov se suma a la defensa de su país frente a Rusia. Así lo ha contado él mismo en sus redes sociales donde confirmó que ha vuelto su país para ayudar en la Guerra de Rusia contra Ucrania, después de haberse sometido a un entrenamiento con armas.

"Antes eran raquetas y cuerdas, ahora esto", publicó en su perfil de twitter junto a una fotografía en la que se ve un arma, un casco y un chaleco antibalas, entre otras cosas.

“Used to be rackets and strings, now this���������� pic.twitter.com/hdYjMDlMuo“