La volantista española Carolina Marín se perderá el Mundial de bádminton de Huelva, según ha anunciado a través de su departamento de prensa. La triple campeona mundial y cinco veces campeona de Europa no se ha recuperado a tiempo del todo de su grave lesión de rodilla izquierda, que sufrió en junio.

00.58 min Carolina Marín se pierde el Mundial de Huelva

Marín, que ya se perdió los Juegos de Tokyo 2021 por la misma razón, aseguraba recientemente en el Telediario de TVE que priorizaría su salud a su participación en el Mundial, que se disputa en su tierra natal: "Que cuando vuelva sea para ganar".

"Carolina Marín no disputará finalmente el Mundial de Huelva 2021. Tras analizar la evolución de su rodilla izquierda, la jugadora y su equipo han decidido no competir en el torneo debido a que el proceso de recuperación del ligamento cruzado y meniscos no se ha completado", señala el comunicado de este viernes, que va acompañado de un vídeo con declaraciones de la propia volantista onubense.

"Iba a ser demasiado arriesgado. Al final han sido sólo seis meses. Los tres primeros meses hemos tenido que ir muy lentos por el menisco interno. A partir de ahí ha sido cuando poco a poco hemos ido avanzando", afirma Marín.

En cuanto a su regreso a las pistas, la andaluza se muestra cauta: "No hay ningún día estimado. Vamos a ir viéndolo en cuanto a las sensaciones que vaya teniendo en mi rodilla. Ya hacia febrero o marzo podría volver a competir".

Aún con la alegría de haberse proclamado campeona de Europa por quinta vez en su carrera, Marín vio frustradas sus aspiraciones en este 2021 de Juegos y Mundial cuando se lesionó en la rodilla izquierda en un entrenamiento. Ya en 2019 tuvo que reponerse a una lesión parecida, en ese caso en la rodilla derecha.