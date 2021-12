La extenista francesa Amélie Mauresmo fue nombrada este jueves directora del torneo de tenis de Roland Garros. Mauresmo, antigua número uno mundial, sustituye al también extenista francés Guy Forget y se convierte en la primera mujer que asume ese cargo.

"Qué orgullo unirse a los equipos del Roland Garros. He aceptado este puesto de directora del torneo mostrando claramente grandes ambiciones. Las defenderé con la exigencia, la libertad y la pasión que siempre me han impulsado", dijo en un mensaje en Twitter publicado por la Federación Francesa de Tenis (FFT). Mauresmo, de 42 años, ha firmado un contrato de tres años, según precisó el diario L'Équipe.

"Es una nueva era", añadió en ese rotativo el presidente de la FFT, Gilles Moretton, según el cual el torneo buscaba "una nueva visión" para ese puesto.

Mauresmo, jugadora profesional de 1993 a 2009, fue campeona del Abierto de Australia y Wimbledon en 2006 y del Masters femenino de Los Ángeles 2005.

En junio de 2018 fue nombrada capitana del equipo masculino francés de la Copa Davis para 2019 y 2020, lo que hizo de ella la primera mujer igualmente en ese puesto, pero la extenista acabó renunciando para entrenar a Lucas Pouille.

Forget, por su parte, abandona la dirección del Roland Garros y del Masters 1000 de París-Bercy tras no haber renovado su contrato con la FFT. Su vínculo con ambos torneos, en los que llevaba cinco y nueve años al frente, respectivamente, acaba el 31 de diciembre.

Bajo su dirección, el Grand Slam francés tuvo que lidiar con la crisis sanitaria de la COVID-19, que obligó a postergar en casi seis meses la edición de 2020. Asimismo, en un ambicioso plan de reforma, durante su mandato se estrenó la flamante pista Simonne Mathieu, la tercera más grande del complejo del Roland Garros.