La París-Roubaix llega a RTVE este fin de semana con su inferno de adoquines, tras haber sido aplazada por la pandemia. Philippe Gilbert, campeón en 2019, pondrá su título en juego casi dos años y medio después.

La gran novedad de esta edición será la modalidad femenina, que se disputa este sábado 2 de octubre y que se podrá seguir a partir de las 15:00h en RTVE Play y Teledeporte.

[París Roubaix fememina en directo este sábado 2 de octubre a partir de las 15:00h. en RTVE Play]

Ya el domingo 3 de octubre, llega el turno para la prueba masculina, con el recorrido del 'Inferno del Norte' es casi por todos conocido: 257 kilómetros entre Chateau de Compiègne y Roubaix con la novedad este año de 55 kilómetros de adoquines (5km más que en 2019) repartidos entre 30 sectores.

[París Roubaix en directo este domingo 3 de octubre a partir de las 15:00h. en RTVE Play]

Wout van Aert con el cartel de favorito

903 días despúes vuelven los corredores a competir contra el pavimiento y algunos de ellos a volver a verse las caras tras el Mundial de Flandes con ganas de venganza, como Wout van Aert, que se quedó con la miel en los labios cuando competía en casa.

El triple campeón del mundo de ciclocross vuelve a partir como uno de los grandes favoritos, pero para ganar tendrá que superar el Trouée de Arenberg, que marcó el inicio de sus contratiempos en 2019. La lluvia avivará el espectáculo y la peligrosidad de los adoquines.

25 equipos confirmados:

Sudáfrica

Team Qhubeka Nexthash: Campenaerts (Bel), Nizzolo (Ita), Walscheid (All)



Alemania

Bora-Hansgrohe: P.Sagan (Slq), Politt (All), Oss (Ita)

Team DSM: Kragh Andersen (Dan), Bol, Eekhoff (Hol)



Australia

Team BileExchange: Durbridge, Stannard (Aus)



Bahréin

Bahréin-Mérida: Colbrelli (Ita), Bauhaus (Todos), Haussler (Aus)



Bélgica

Deceunink-Quick Step: Lampaert (Bel ), Stybar (Rtc), Asgreen (Dan), Sénéchal (Fra)

Lotto-Soudal: Gilbert (Bel), Degenkolb (Todos)

Alpecin-Fenix: Van der Poel (Hol), Philipsen, Merlier (Bel), Dillier (Sui )

Intermarché-Wanty Gobert: Planckaert (Bel), Van der Hoorn (Hol)

Bingoal Pauwels Sauces WB: Dupont (Bel), Aniolkowski (Pol)



Emiratos Árabes Unidos

EAU Team Emiratos: Kristoff (Nor), Gaviria (Col), Berg (Dan), Trentin (Ita)



Estados Unidos

Educación primero: Bisseger (Sui), Keukeleire (Bel), Langeveld (Todos), Docker (Aus)

Trek-Segafredo: Stuyven (Bel), M.Pedersen (Dan), Theuns (Bel)



España

Movistar Team: García Cortina, Erviti (Esp)



Francia

AG2R Citroën Team: Van Avermaet, O. Naesen (Bel), Schär (Sui)

Cofidis: Laporte (Fra), Drucker (Bel)

Direct Energie: Petit, A.Turgis (Fra), Boasson Hagen (Nor), Terpstra (Hol)

Groupama- FDJ : Démare, Le Gac (Fra), Küng (Sui)

Delko: Siskevicius (Lit), Barbier (Fra)

Arkea-Samsic: C. Swift, McLay (Gbr), Russo (Fra)

B&B Hotels-KTM: De Backer, Debusschere (Bel)



Gran Bretaña

Granaderos de Ineos: Van Baarle (Hol), Kwiatkowski (Pol), Moscon (Ita)



Israel

Israel-Start Up Nation: Vanmarcke (Bel), Schmidt (Dan)



Kazajstán

Astana-Premier Tech: Houle (Can), Gruzdev (Kaz)



Países Bajos

Jumbo-Visma: Van Aert (Bel), Groenewegen, Teunissen (Hol)