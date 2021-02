Fernando Gaviria (La Ceja, Colombia, 1994) debutó en la temporada el pasado domingo en la Clásica de Almería, que reunía a varios sprinters de gran nivel, como el ganador, Giacomo Nizzolo, Danny Van Poppel o Florian Senechal. El corredor colombiano se tuvo que conformar con la decimoséptima posición al no poder figurar en la parte delantera del grupo definitivo para el sprint final a consecuencia de una caída durante el recorrido neutralizado.

En su séptima temporada como ciclista profesional, el corredor sudamericano se siente feliz de poder empezar una temporada ciclista más “para medir el nivel en el que estamos y así organizar bien la temporada. Me encuentro bien, me he preparado bien y estoy pendiente de ver cómo responden las piernas”. Su objetivo más inmediato arranca este domingo con la primera prueba World Tour -la máxima categoría del ciclismo-, el UAE Tour. “Es una carrera importante para nosotros, que es la casa de nuestros patrocinadores y estoy enfocado en lograr alguna victoria allí”, asegura a RTVE.

Durante la primera parte del año, el velocista estará presente en la Tirreno-Adriático y la Milán San Remo, antes de centrarse en las clásicas flamencas. En muchas carreras coincidirá con sus máximos competidores. “Los rivales siguen siendo los mismos, incluso llegarán algunos jóvenes. Todos los conocemos: Ewan, Viviani, Sagan, Demare, Hodeg, etc. Son muchos para enumerarlos, pero creo que todos los equipos tienen grandes sprinters y cada día el sprint va a ser una linda batalla”, señala.

El sprinter colombiano tiene encima de la mesa -de momento- participar en el Giro de Italia, sin descartar su presencia en La Vuelta a España. “De momento, haré el Giro de Italia, pero tenemos que esperar. Me gustaría hacer la Vuelta a España, pero al hacer el Giro, creo que la oportunidad se la dejaríamos para La Vuelta a Sebastian Molano. Esperaremos que pase el trascurso del año porque no va a ser fácil, aún estamos con la Covid-19 y tenemos que esperar e ir despacio analizando cada carrera a su tiempo”, puntualiza.

El corredor del UAE Team Emirates se siente bien en forma en el inicio de la temporada, a pesar de superar hasta en dos ocasiones el coronavirus. La pasada campaña obtuvo seis victorias -ninguna de ellas en World Tour- e intentará este año continuar con su progresión ascendente. Entre sus objetivos no está ir a los Juegos Olímpicos por tratarse de un recorrido propio para escaladores: “Al ser duro, es mejor darle las opciones a los grandes escaladores que tenemos en Colombia”. En cambio, los Campeonatos del Mundo sí figuran en su calendario, aunque pendiente de analizar su itinerario.

A final de la temporada termina su contrato, en su tercera campaña en el conjunto de los Emiratos Árabes, por lo que Gaviria tendrá que dar el do de pecho para lograr la renovación o, por lo contrario, escuchar ofertas de otros equipos. Sin duda, es uno de los sprinters que, cada año, ha ido posicionándose en el tablero de los favoritos a cada carrera a la que va. Su mayor ilusión: ganar la París-Roubaix.