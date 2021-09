El tricampeón del mundo, Óscar Freire, analiza en RTVE el recorrido y las posibilidades de la Selección Española en la prueba Élite masculina del Mundial de Ciclismo, que se celebra este domingo y que retransmite esta casa.

Es un recorrido largo, con infinidad de cotas, algunas explosivas, pero cortas. ¿Cuáles crees que son las claves para lograr la victoria? Una clave es la colocación, tienes que estar muy bien situado en todo momento. Lógicamente, también tener piernas, pero es mucho de estar siempre bien situado. Como estés en un momento que te encuentres detrás y aprieten delante, te eliminan en una vuelta. Mucha gente sabe que hay que estar bien situado, pero no todo el mundo tiene esa destreza de situarse bien.

¿Es necesario estar en una fuga en la primera parte de la carrera o mejor esperar a la parte final? No sé lo anterior, pero yo he dado un par de vueltas al circuito final, que es de 12 kilómetros y ahí hay que estar bien colocado, desde la primera vuelta que entras. Lo demás, no lo conozco. No tiene gran dureza, en cuanto a repechos o subidas porque son de treinta segundos, ósea no más. Pero después de las subidas, siempre sales enfilado y la fila dura mucho y por eso si no vas bien colocado, al final te revientan en dos vueltas.

¿Piensas que llega la fuga -en caso de que haya- o hay suma exigencia física para que llegue el pelotón de los favoritos? Está claro que una fuga es una de las posibilidades. Viendo un poco la carrera Sub-23, se vio que era complicado que un equipo se pusiera de acuerdo detrás y que cogiera tan fácil la fuga. Las posibilidades de la selección española es intentar entrar en fugas porque si esperan al final yo creo que hay otros corredores más favoritos.

¿Cómo ves a la selección española? ¿Qué estrategia deben seguir? “Lo principal es no quedarse atrás en los momentos importantes“ Que no se puede correr detrás. Saben que son seis horas de prueba y que hay que estar delante. Pero es lo de siempre, como en todas las carreras, sobre todo en las clásicas, hay momentos en los que hay que estar y no entran todos. Ahí es donde cuenta mucho el manejarse en este tipo de situaciones, pero si no estás ahí por muy fuerte que estés, te eliminan. Lo principal es no quedarse atrás en los momentos importantes y luego ya cuentan mucho las piernas porque 268 kilómetros no tienen nada que ver con otro tipo de etapas.

Por lo visto y por la experiencia que tienes, ¿qué porcentaje le das a España de conseguir medalla? Siempre hay una pequeña posibilidad. Yo soy de esa manera de pensar, pero claro hay que ver un poco la mentalidad de ellos. Yo recuerdo que cuando pasé a profesionales, nadie quería ir a la París Roubaix. Si nadie quiere ir y te mandan allí es muy difícil que consigas una victoria. Ahora, seguramente, me imagino que la mentalidad de los que corren sea un poco diferente. Aunque yo no hablo ahora con los ciclistas, así que, no sé la mentalidad que tienen.

Respecto al ganador, ¿puede haber sorpresas o no hay nada que hacer con Van Aert o Van der Poel? No, hay más. He visto un poco el recorrido y corredores, como Sagan o Ewan, son grandes favoritos cuando están bien. Ewan, por ejemplo, si está como en la Milán San Remo, yo le doy más favorito. Pero sería un poco más difícil que ganara un corredor de esas características que no uno como Van Aert, que estamos viendo que no falla nunca.

Estás en Flandes porque os han hecho un homenaje a varios campeones del mundo, ¿verdad? Sí, había 400 invitados, aunque los homenajeados somos menos. Es una bonita experiencia formar parte de este grupo tan selecto de campeones del Mundo.

¿Con quién has tenido más afinidad? He hablado con los que conocía y que he coincido muchas veces, como Mosser, hasta los más recientes, que corrían conmigo, Camenzid, Ballan, Bettini, etc.