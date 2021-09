Ficha técnica: 3 - Barcelona: Ter Stegen; Mingueza (Araujo, min.81), Piqué, Eric García, Dest (Lenglet, min.89), Sergio Busquets, Nico González; Gavi (Demir, min.81), Coutinho (Riqui Puig, min.59), Memphis; y Luuk de Jong (Ansu Fati, min.81). 0 - Levante: Aitor; Miramón, Postigo, Mustafi (Rober Pier, min,77), Clerc; De Frutos (Cantero, min.69), Pepelu (Vucevic, min.69), Radoja (Pablo Martínez, min.55), Melero; Roger y Dani Gómez (Morales, min.55). Goles: 1-0, m.6: Memphis (p.). 2-0, m.13: Luuk de Jong. 3-0, m.91: Ansu Fati. Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (Comité castellano-manchego). Mostró tarjeta amarilla a Gavi (min.24), Postigo (min.25), Pepelu (min.58) y Clerc (min.86). Incidencias: Partido de la séptima jornada de LaLiga Santander disputado en el Camp Nou ante 35.334 espectadores.

Una victoria desahogada, con buen juego y, por encima de todo, con el regreso estelar de Ansu Fati. No le puede pedir más el Barça a la tarde de este domingo, en la que ha vencido al Levante por 3-0 en 90 minutos que han rebajado la tensión reinante en un club sumido en una profunda crisis que busca en su cantera la luz que le saque del túnel.

El camino lo ilumina el nuevo '10' del equipo azulgrana. Ansu Fati, diez meses y cuatro operaciones después, ha reaparecido en el Camp Nou para devolverle la sonrisa a la familia culé. En tan solo quince minutos tuvo tiempo de levantar al Camp Nou con su tradicional entrega y con un golazo que redondeó la victoria del Barça.

La vuelta del joven goleador no fue la única buena noticia para un Barcelona necesitado de alegrías. Las tuvo, y desde muy pronto, gracias a su estrella, Memphis Depay. El neerlandés puso por delante a su equipo al transformar un penalti que él mismo había provocado con una jugada personal a los seis minutos de partido.

El partido se le ponía de cara a los de Koeman, hoy ausente en el banquillo por sanción, y allanaba el camino para el lucimiento de un equipo que presentaba a Nico González como gran novedad en el once inicial. El joven canterano, hijo de mítico Fran, ocupó el lugar del lesionado Sergi Roberto y aprovechó la cita con un buen partido en el que mostró aplomo y descaro.

El Barcelona, tras los últimos desastres y antes de meterse en una semana crucial en Champions y Liga, donde le esperan Benfica y Atlético de Madrid, parecía otro. Con Gavi y Coutinho también en el once titular, y Dest haciendo de las suyas, no tardó en ampliar el marcador y convertir el partido en un remanso de paz. Un pase perfecto del estadounidense en profundidad lo aprovechó Luuk De Jong para estrena su casillero goleador con el Barça. Otra buena nueva en Can Barça y no había transcurrido ni un cuarto de hora de partido.