Las maratones resurgen con fuerza en un otoño cargado de citas

El avance de la vacunación va devolviendo al mundo, poco a poco, a una ansiada normalidad en la que regresan, entre otras cosas, las grandes maratones con participación popular. Tras una primavera plagada de cancelaciones, muchas pruebas se agolpan ahora en el calendario otoñal, con la maratón de Berlín de este domingo como gran hito de la recuperación con sus 25.000 participantes y las destacadas presencias de Kenenisa Bekele y Hiwot Gebrekidan.

La carrera germana será la que cuente con la mayor participación desde el inicio de la pandemia en todo el mundo. "Ha llegado el momento de que también enviemos una señal como metrópolis del deporte", ha dicho el director general Jürgen Lock, del organizador SCC Events.

Los organizadores calculan que más del 90% de los participantes estén totalmente vacunados, mientras que el 10% restante se someterá a una prueba PCR con una antelación de 48 horas. Además, los corredores llevarán mascarilla en las zonas de salida y meta, y los espectadores tendrán que llevarla en todo momento.

El corredor más destacado de la prueba será el etíope Bekele, ganador en 2019, ganó con un tiempo de 2:01:41, a tan solo dos segundos del récord mundial establecido en 2018 por Eliud Kipchoge. En categoría femenina participará la mejor corredora del año, la etíope Hiwot Gebrekidan, con una marca de 2:19:35 lograda en Milán.

La cita de Berlín no será la única que se celebre este domingo, fecha marcada en rojo por los corredores madrileños que disputarán la ' EDP Rock and Roll Madrid Maraton', que vuelve al calendario con una salida más tempranera para poder llevar a cabo diferentes oleadas de participantes y con unos 8.000 corredores inscritos. No obstante, la cifra aumenta con los 15.000 de la media maratón y los 7.000 del 10K, llevándola a unos 30.000 personas corriendo por las calles de la capital el próximo domingo.

Entre los grandes nombres, el nombre a seguir es el keniano Edwin Coech en categoría masculina y Webalem Baszanew Ayele en femenina, mientras que habrá inscritos ilustres en el 10.000, como Carlos Mayo, Marta Pérez o la campeona paralímpica en triatlón Susana Rodriguez.