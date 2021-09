El taekwondista Álex Vidal acapara todas las miradas en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020. Ser el único representante de España en el estreno del taekwondo paralímpico ya lo convierte en leyenda sin haber competido. Este jueves, 2 de septiembre, podremos ver el primer combate de parataekwondo entre Vidal y el egipcio Mohamed Elzayat en la categoría de K43/K44-61kg. En la Villa Paralímpica, se prepara cada día para llegar guapo a la cita y, entre entrenamiento y descanso, ha concedido una entrevista a RTVE.

No está nervioso, ni tiene vértigo por pisar el tatami japonés. "Miedo, ninguno. Ganas, muchísimas". Vidal es consciente de que se enfrenta a un doble estreno: el suyo y el del taekwondo. "Tengo dos sentimientos encontrados: alegría por representar a mi país España, mi comunidad Galicia y mi ciudad Ribeira en los primeros Juegos para el taekwondo, pero tengo tristeza porque sé el esfuerzo, trabajo, y dedicación que mis compañeros llevan haciendo estos años y se quedaron a las puertas y se merecían estar aquí conmigo".

A los nueve meses, le diagnosticaron polirradiculoneuritis, un virus que ataca a los nervios cervicales y que limita la movilidad en los brazos y las manos. "Al principio me dejaba los brazos completamente laxos, y gracias a un fisioterapeuta del hospital de aquel entonces, Braulio Anca, pude hacer rehabilitación y ganar movilidad. Gracias a él, ahora puedo ser una persona completamente autónoma". Llegar hasta aquí, después de haber superado obstáculos, ya es un regalo, reconoce, pero quiere traerse la medalla a casa. "Conseguir medalla en los Juegos Paralímpicos sería ponerle la guinda a un pastel que se lleva cocinando mucho tiempo, y todo deportista sueña con los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, ya que es lo más grande en nuestro deporte. Ser campeón paralímpico sería tocar techo en mi carrera deportiva, sería lo más grande".

El taekwondo, la casualidad más bonita

Después de dar algunas patadas al balón de fútbol, descubrió el taekwondo un día por casualidad. "A 18 años, los médicos me dieron el alta en rehabilitación y me dijeron que me apuntase a un gimnasio para mantener la movilidad de mis brazos. Me apunté al Natural Sport y ahí es donde conocí a Juan Luis, que era el entrenador de taekwondo. Sabía que yo practicaba deportes donde se utilizan las piernas, fútbol, fútbol sala etc., pero un día me dijo que entrase a probar. Como soy algo cabezón pues dije: 'voy y lo pruebo'".

De la afición a la competición, hay un gran paso. Pero, su entrenador, Juanlu, como él lo llama, confió en su talento y le animó a competir con personas sin discapacidad. "Juanlu vio que me movía bien y mejoraba rápido. Me dijo que probase la clase de competición y ahí salió mi parte cabezona. La probé y veía que se zurraban de lo lindo. El primer dia, me preguntaron si me dolían los brazos, pero yo les dije que no, me trataron como si llevara entrenando con ellos toda la vida. Era uno más. Fui para casa, como se suele decir en Galicia, mazado como un pulpo y eso hizo que me enganchara. Me dije a mí mismo: 'algún día les meteré puntos, ganaré un combate'".

Creyó en él mismo y, en 2009, cuando se creó la modalidad de taekwondo paralímpico, se apuntó para competir en el primer Mundial de Baku, una competición que dio un giro de 180º a su vida. "Nos presentamos y, por mala suerte, perdimos el oro a falta de tres segundos. Ahí compaginaba trabajo nocturno con el campeonato, pero viendo que la Federación mundial quería incluir el deporte en los Juegos Paralímpicos, barajé con mi familia centrarme en mi carrera deportiva y cumplir el sueño de representar a mi país en los Juegos donde debuta el taekwondo y ahora, aquí estamos".