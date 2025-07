Adriana Cerezo, plata olímpica con 17 años y nuevo ídolo de nuestra generación

Tiene 17 años, acaba de sacar un 13 en la Selectividad y ha sido la primera en abrir el medallero olímpico español en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Adriana Cerezo se ha llevado para casa la plata en taekwondo tras llegar a la final y competir contra la campeona del mundo y tailandesa, Panipak Wongpattanakit. "Es una sensación increíble, lo que más me llevo es la ilusión de tener a tanta gente detrás", ha dicho Adriana tras el combate histórico que la corona no solo como un icono del deporte femenino, sino como un nuevo ídolo para nuestra generación.

"Por las mañanas, instituto, y por las tardes, entrenar", contaba la madrileña meses antes de marchar a Tokio para disputar sus primeros Juegos Olímpicos, pues antes del preolímpico en mayo, Adriana tuvo que hacer frente a otra prueba decisiva: la Selectividad. Quiere estudiar bioquímica o biología sanitaria y su nota en la EVAU fue un 13 sobre 14, otro podio que conquistó antes de viajar a los Juegos.

Porque si hay algo que destacar de Adriana es su papel como referente y nueva ídolo para las nuevas generaciones. En un directo con el taekwondista español y medallista olímpico, Joel González, en el Twitch de RTVE, se señalaba la importancia de que los niños y niñas del futuro tengan como ejemplo a seguir a una deportista cercana a su generación: "Ya somos seis medallistas olímpicos en taekwondo y Adriana es una mujer espectacular dentro y fuera del tatami, y eso es de valorar", añadía Joel. Del mismo modo, el ciclista olímpico, Samu Sánchez, comparte su opinión al respecto: "Estamos viendo cómo nuevos ciclistas que no superan la treintena de edad están siendo ejemplos para los jóvenes y eso aviva el deporte en cierta manera".

Debutando en Tokyo por todo lo alto

A pesar de su corta edad, el pasado abril ya demostró que apuntaba muy alto al conseguir el primer puesto de su categoría en su primer campeonato de Europa, celebrado en Sofía, Bulgaria. "Si no fuese a por la medalla de oro no estaría aquí. Voy al cien por cien a por ella. Trabajé para ello y es mi mayor ilusión", decía Adriana sobre sus expectativas de cara a este año. Su trayectoria y sobre todo su actitud demuestran una increíble proyección, pues según el portal especializado, Taekwondo Data, su porcentaje de victorias al llegar a Tokyo rozaba el 90%. Y este sábado no es que solo haya debutado en unos Juegos Olímpicos derrotando a la serbia Tijana Bogdanovic, número dos del mundo y plata en Río 2016, sino que además ha hecho historia con su título de subcampeona del mundo.

Cerezo logra así unirse a Briggite Yagüe, plata en Londres 2012, y Eva Calvo, plata en Río 2016, en la exclusivísima lista de mujeres taekwondistas españolas que han conseguido una medalla en unos Juegos Olímpicos. Otras de sus contrincantes, a las que ha conseguido eliminar para llegar a la reñida final, han sido la china Wu Jingyu, doble campeona olímpica en Pekín 2008 y Londres 2012, una de las mayores especialistas de la historia en la categoría; y en semifinales, a la turca Ruyike Yildrim, doble campeona europea. Sin embargo, una patada de última hora a tan solo escasos ocho segundos del fin del combate ha hecho que Adriana se despidiera del oro, eso sí: al menos en este Tokyo 2021.