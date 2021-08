La tensión del combate entre Enmanuel Reyes y Julio César La Cruz por ganar el bronce ha ido más allá de lo deportivo. Reyes, que defiende la camiseta española por primera vez en estos Juegos Olímpicos en la categoría -91kg, llegó a España desde Cuba hace dos años tras un difícil viaje por Bielurrusia, Rusia y media Europa. Su rival, La Cruz, defiende la bandera del país del que él se exilió políticamente: Cuba.

Los rivales no eran ni mucho menos dos desconocidos: durante el inicio de su trayectoria coincidieron y compitieron por hacerse con la única plaza que Cuba tiene asignada para los campeonatos internacionales. Siempre la lograba La Cruz y Reyes decidió emigrar en busca de nuevos logros deportivos. Un exiliado que buscaba su hueco en los Juegos Olímpicos frente a un orgulloso defensor del régimen cubano.

La Cruz, de 31 años y tres mayor que Reyes, ha sido cuatro veces campeón del mundo en la categoría de -81kg.

Por su parte, Reyes ha realizado una travesía complicada hasta llegar a España: primero, escondido en un piso de Moscú durante cuatro meses; después, emigrando por distintos países europeos como Bielorrusia, Austria, Alemania o Francia En 2019 llegó de manera ilegal a España y se instaló en A Coruña, donde ahora vive con su familia. Ya con los suyos, llamó a la Federación Española de Boxeo que le ayudó a conseguir la nacionalidad a través de una carta de naturaleza, una condición especial que permite a algunos migrantes en situaciones excepcionales conseguir un pasaporte español. Reyes tenía por fin opciones para competir en unos Juegos Olímpicos.

El combate, el plato fuerte de la velada, ha estado muy reñido. Los jueces han otorgado la victoria a La Cruz, aunque no por fallo unánime. El tiempo de deliberación de los jueces ha sido largo y durante esos segundos eternos, el deportista cubano se balanceaba victorioso mientras gesticulaba haciendo el saludo militar, entre los gritos de las gradas que coreaban consignas políticas como ‘¡Patria o muerte!’ por parte del equipo cubano, según informa Álex Árgeles, enviado especial de RTVE a Tokyo 2020. Una imagen insólita no solo por el contenido de los gritos, sino porque en Tokyo 2020 no hay público en las gradas, pero la delegación cubana se ha hecho notar.

Antes de abandonar el cuadrilátero, el boxeador cubano insistía en gritar ‘¡Patria y vida no! ¡Patria y muerte! ¡Venceremos!’.

“Enmanuel Reyes Pla no pierde la sonrisa aunque se queda fuera de las medallas y se ha visto ganador contra La Cruz. Enseguida en los micros de #Tokyo2020RTVE pic.twitter.com/3kTvpx388E“ — Álex Argelés (@alexargeles) July 30, 2021

Ya en zona mixta, la tensión ha continuado y cuando preguntaban a Reyes sobre las consignas, éste concluía ‘Oídos sordos a palabras necias’.