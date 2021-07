El seleccionador nacional, Pascual Momparler, está satisfecho con la confección definitiva del equipo que va a representar a España en las pruebas de ciclismo en ruta y contrarreloj en los Juegos de Tokio 2020.

“A Pello Bilbao no le tengo ningún rencor“

"Llevamos al mejor equipo, capacitado para luchar", señala. Momparler quiere zanjar la polémica surgida tras la no convocatoria de Pello Bilbao, que está décimo en la clasificación general del Tour de Francia. "Yo entregué la selección el 4 de julio, el último día y ese día pensé en la mejor selección. Yo voy a afrontar una carrera de un día, una clásica, en la que necesito un tipo de ciclista", apunta a RTVE. Y añade: "Yo al primero que voy a llamar si hay un accidente o algún ciclista que no puede acudir es a Pello Bilbao porque no le tengo ningún rencor". En cambio, la otra parte, el propio ciclista, lo tiene claro: "Ya está la decisión tomada. Y espero que no haya que ir a por un reserva, no sería buena señal", subraya Pello Bilbao.

Alejandro Valverde, Omar Fraile, Gorka Izagirre, Ion Izagirre y Jesús Herrada. Con estos nombres, ¿qué te dice la cabeza? Llevamos a los mejores hombres. Hombres capacitados para luchar por lo que vamos a luchar ahí y capacitados para afrontar cara a cara con la carrera, que va a ser muy difícil.

¿El equipo es ambicioso para pelear por la medalla? España siempre tiene que ser ambiciosa, nosotros somos un país de ciclismo, una de las mejores potencias mundiales de ciclismo, históricamente y ahora. Con lo cual, tenemos que ir a unos Juegos Olímpicos con el máximo objetivo. Yo pienso que podemos ganar. Si después no ganamos porque los otros han sido infinitamente mejor que nosotros, pues, lo único que tenemos que hacer es darles la enhorabuena, darles la mano y ya está. Lo que no podemos permitirnos es perder los Juegos Olímpicos por fallos tácticos o por no saber estar en carrera.

Si no se gana o no se consigue medalla, ¿estaría insatisfecho? No, porque se puede no conseguir medalla, estar a un altísimo nivel, correr muy bien y que te ganen. El otro día, Alejandro Valverde hizo segundo en una etapa del Tour y él estaba súper satisfecho con el mismo y yo también. Se encontró con un rival, Sepp Kuss, que fue imbatible, tanto subiendo como bajando, con lo cual, hay a veces que tienes que saber que el rival ha sido mejor que tú.

Hablamos de un recorrido montañoso, con más de cuatro mil metros de desnivel acumulado. ¿Cuáles serán las claves para luchar por las medallas? “La clave va a estar en no dormirse en ningún momento“ La clave principal es el recorrido en sí. La clave principal es la falta de corredores en un equipo. Para que la gente entienda, nosotros estamos acostumbrados a acudir a correr mundiales con ocho ciclistas. ¿Por qué vamos con cinco ciclistas? Porque hemos clasificado el máximo número de ciclistas. Hay otras naciones, que no han clasificado el máximo número de ciclistas y van a acudir con cuatro, con tres, con dos o con uno. Con lo cual, es un pelotón muy pequeño y va a ser una carrera súper difícil de controlar. Encima el recorrido presta para que sea una carrera incontrolable. La clave va a estar en no dormirse en ningún momento.

¿Piensas que llegará la fuga o se decidirá entre los principales escaladores? Yo creo que va a llegar una fuga de la fuga de la fuga, que es la palabra que está ahora de moda. Una carrera en la que vamos a tener que estar súper atentos todo el día porque vas a pasar de circular en el último grupo a circular en el primer grupo. Una carrera cambiante en la que te puedes sorprender y puedes perderla rápidamente como no estés atento. Valverde, Ion y Gorka Izagirre, Fraile y Herrada, equipo español para Tokio

Hablábamos con Pello Bilbao y nos explicó los motivos que le esgrimiste. ¿Decidiste la selección nada más acabar el Campeonato de España -como nos comentó Bilbao-? No voy a entrar en polémicas. Podríamos estar sin parar aquí porque ha llegado un punto que uno puede decir qué ha dicho y qué no ha dicho. Yo entregué la selección el 4 de julio, el último día y ese día pensé en la mejor selección. “Si yo tuviera que premiar a ciclistas del Tour la lista que yo he dado no sería esa“ Lo que la gente tiene que entender, los periodistas y todo el mundo, que yo no estoy premiando nada a nadie que está haciendo un buen Tour de Francia. Yo voy a afrontar una carrera de un día, una clásica, en la que necesito un tipo de ciclista. Si yo tuviera que premiar a ciclistas del Tour la lista que yo he dado no sería esa. Si yo me tuviera que enfrentar a unos Juegos Olímpicos que, en vez de una carrera de un día, fuera de quince días, la lista que yo he dado no sería la que he dado. Estaría Mas, Pello, Landa, Valverde, David de la Cruz... Habría otro tipo de ciclistas. No quiero entrar en polémicas. No quiero decir nada. Yo siempre he sido claro. Todo el mundo sabía que yo iba a decidir y que iba a dar la lista el día que la dí en la segunda semana del Tour de Francia, con lo cual, esa es mi versión. Llevo el mejor equipo. Yo le he dicho a Pello Bilbao, que viene de reserva conmigo, por favor, que se haga el viernes la PCR. No tengo ganas de entrar en más polémicas porque no nos beneficia ni al uno ni al otro.

Sin entrar en polémicas, solamente es conocer su versión. Él dice que le comentaste que habías conformado la selección después de los Campeonatos de España, que tú sabías el calendario de Pello -Giro y Tour- desde el inicio de temporada y que le dijiste este domingo que pensabas que el hacer Giro antes del Tour le iba a pesar mucho y querías llevar un equipo con frescura. Y que pasaron cinco días durante el Tour de Francia hasta que logró contactar contigo. ¿Qué tiene que decir al respecto? Mi versión ya la tienes. ¿Qué cambia que yo te llame media hora antes de salir una etapa o media hora después o por la tarde o no? Yo a Pello Bilbao nunca en la vida le he dicho que va a estar en los Juegos Olímpicos fijo. Ni a Pello ni a ninguno que no se llame Alejandro Valverde o Mikel Landa. “Yo a Pello Bilbao nunca en la vida le he dicho que va a estar en los Juegos Olímpicos fijo.“ Landa, personalmente, me podría decir, oye Momparler, tú a mí en enero me dijiste que iba a los Juegos Olímpicos, antes del Giro, me dijiste que iba a los JJOO, después del Giro, cuando me estaba recuperando, me dijiste que si yo estaba bien y podía ir en bicicleta, estaría en los JJOO. Él lo podría decir, pero al resto de los ciclistas españoles a ninguno se lo he dicho. Con lo cual, aquí la selección la hago yo y yo decido quién va a ir a unos JJ.OO. o quién no va a ir.

¿Es verdad que has intentado que estuviera en la selección en esta última semana? Ya te he dado mi versión, punto. No voy a entrar en polémicas porque podemos estar tirándonos los trastos a la cabeza. He tenido una conversación con Pello Bilbao y ya tiene él mi punto de vista, que es el que lo tiene que tener y es al único deportista, desde que soy seleccionador nacional, que he llamado para decirle que no va a los JJ.OO. “No es un premio del Tour de Francia, son unos Juegos Olímpicos“ Y le he llamado porque él creía que estaba entre los cinco corredores de los Juegos Olímpicos. Es por lo único que le he llamado para que no se enterara por la prensa. No hay más que discutir, no hay nada más que opinar. Esto no es un examen de selectividad, que apruebas o no apruebas. Esto es un señor, que es seleccionador nacional y da la lista en base a lo que él cree. Si fuera un premio del Tour de Francia, entendería que me dijerais, ¿Dónde está Enric Mas? Pero no es un premio del Tour de Francia, son unos Juegos Olímpicos, que tenemos que ir a disputar y ya está.

Lo habitual es que los corredores que acuden a los Juegos Olímpicos -salvo excepciones- son los ciclistas que están compitiendo el Tour de Francia porque son los que alcanzan el pico de forma. ¿No crees que para tener una forma óptima lleves a los corredores del Tour de Francia? Eso es porque lo dices tú. Hay ciclistas que en casa son capaces de entrenar, de prepararse y de rendir a un nivel altísimo sin estar en el Tour de Francia. Y hay ciclistas que les hace falta ir al Tour de Francia para ir entrenando en forma, verse, disputar, saber que pueden estar y coger confianza.

Te pongo un ejemplo: Gorka Izagirre. Es un excelente corredor, pero que no ha estado en el Tour de Francia y su última competición ha sido el Giro de Italia hace mes y medio. Gorka Izagirre tiene mi confianza. Él sabe desde hace mucho tiempo que estaba en la lista. Se ha entrenado, lo ha dado todo, está perfecto y es un hombre de mi entera confianza. Yo sé que Gorka va a rendir a un altísimo nivel en los Juegos Olímpicos.

Pello Bilbao nos trasladó que pase lo que pase no va ir como reserva. ¿Manejas ya un plan B? Yo siempre tengo un plan B y el ciclista ya lo sabe. Yo al primero que voy a llamar si hay un accidente o algún ciclista que no puede acudir es a Pello Bilbao porque no le tengo ningún rencor y entiendo que el ciclista, que se ha entrenado y preparado para unos Juegos Olímpicos, no va, que esté enfadado, que no entienda la decisión y lo entiendo perfectamente, pero mi decisión del cinco inicial es otra. Yo le voy a llamar. Pello Bilbao tiene conmigo la mano tendida. Si él no quiere venir, pues a lo mejor lo tiene que decir que no quiere venir y buscaremos otro ciclista, pero no pasa nada. Yo no voy a coger una pataleta con Pello Bilbao, pues, yo no te voy a llamar. Yo estoy por encima de todo eso, yo soy seleccionador nacional y tengo que estar por encima de todo eso.

¿Has vuelto a hablar con él? “Si no se ha hecho la PCR no voy a llamarle porque no me van a dejar que compita“ Yo desde el lunes por la mañana no he vuelto a hablar con él. Tuve una conversación privada con él, que no voy a decir aquí porque a nadie le importa lo que yo hable con él. Él tiene el mensaje que yo te he dicho: que pase lo que pase, si pasa algo, al primero que voy a llamar es a él si se ha hecho el PCR porque, si no se ha hecho el PCR, no voy a llamarle porque no me van a dejar que compita. Si se ha hecho el PCR, conmigo tiene las puertas abiertas siempre.

¿Te ha sorprendido el rendimiento que está teniendo en este Tour de Francia? Puede ser el único ciclista en el mundo en culminar cuatro grandes vueltas en un año. Es un fondista. Un ciclista de mucha calidad. Es un ciclista que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, que solo sabe trabajar y ahí está su rendimiento. Cuando en su equipo ha faltado algún líder, ha sido capaz de liderar a su equipo en grandes vueltas y lo está demostrando. El año pasado hizo un buen Tour, se echó a la espalda de su equipo en el Giro. Fue el mejor Bahrain del Giro, este año ha ido al Giro y ahora está en el Tour y con lesión de otros ciclistas ha sido capaz de liderar este equipo y está haciendo un gran Tour de Francia. Estamos hablando de un fondista que, cuantos más kilómetros, más días, más guerra, mejor recupera y a su paso el hombre ahí va. Lo único que tengo que hacer es felicitarlo y ojalá tengamos más Pellos Bilbao en España.