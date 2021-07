Pello Bilbao (Gernika, Bizkaia, 1990) se siente dolido y desilusionado por el comportamiento que ha mostrado el seleccionador nacional, Pascual Momparler, tras su decisión de dejarle fuera de la lista definitiva para Tokio 2020. El ciclista vasco señala que, tras no tener comunicación por su parte, se puso en contacto con él. Pasaron cuatro o cinco días hasta que le pidió que le mandara un mensaje para aclarar su situación porque su equipo, el Bahrain-Victorious, necesitaba saberlo para preparar el material. Lo demás es ya conocido: cuarenta minutos antes de comenzar la etapa deste domingo del Tour de Francia le trasladó la decisión.

"Lo que más me ha dolido han sido las formas. Al final, hay que tener en cuenta, sobre todo, alguien que se dedica en exclusiva o que su mayor preocupación es ser seleccionador y hacer la mejor selección posible, tiene que entender a un deportista y a un ciclista en un Tour de Francia está en el momento de máximo estrés y exigencia física y mental que requiere esta carrera. Y estando en esta situación, yo tenía la preocupación extra de saber si iba a estar en los Juegos Olímpicos, que estaba bastante convencido de mis posibilidades, pero no recibía ninguna llamada", manifiesta Bilbao.

“Lo que más me ha dolido han sido las formas“

El ciclista de Gernika añade la justificación del seleccionador: ha intentado todo lo posible para incluirme en la selección, pero era demasiado tarde: solo era posible si hubiera un parte de lesión o una renuncia por parte de uno de los corredores seleccionados.

¿Qué balance haces de las dos primeras semanas del Tour de Francia? Un balance positivo, por lo menos, en lo colectivo, con dos etapas y muy buena presencia en carrera, liderando la clasificación por equipos, liderando la clasificación de la montaña y conmigo en el Top-10, se puede decir que, aunque en un principio, parecían un poco irrealistas marcarnos tantos objetivos, parece que, poco a poco, los estamos consiguiendo. No está siendo nada sencillo y está siendo una carrera muy estresante. De momento, nos estamos defendiendo bien.

¿Cómo has llegado físicamente al Tour? ¿En la primera semana pagaste el esfuerzo del Giro de Italia? En la primera semana, quizás, noté el pequeño parón que hice después del Giro de Italia. Al final, soy un corredor que necesita grandes volúmenes de trabajo para estar en la mejor forma posible. Lógicamente, después del Giro, me tomé una semana de descanso. Después los campeonatos nacionales me sirvieron un poco de activación. Realmente me estoy encontrando mejor esta segunda semana, aparte el clima fue duro en la primera semana con días de lluvia, sufrí una caída, lo salvamos tal y como pudimos. El día antes del descanso en Tignes estaba un poco con las fuerzas al límite y conseguí mantenerme bastante adelante. Esta segunda semana ha ido por buen camino.

¿Satisfecho, entonces, con el rendimiento mostrado hasta el momento? Al final, no venía muy convencido de luchar por este objetivo [Top-10], pero el equipo se empeñó que, por lo menos, la primera semana me mantuviera metido en la lucha por la general y, al final, visto lo visto, que muchos rivales han fallado y que se han descolgado, yo creo que merece la pena seguir peleando por este objetivo que, al final, para el equipo es importante y lo valoran mucho.

¿Cuál va a ser tu rol esta semana? ¿Se podrá conseguir victoria de etapa? Es difícil buscar una victoria de etapa. Vista la etapa en la que, por ejemplo, Guillaume Martin se filtró en la fuga, parece que es sencillo buscar esas oportunidades. Fue una excepción, que es difícil que suceda, es difícil que, a un corredor que, en teoría, pueda pelear el Top-10 o un corredor que haya estado en el podio de una Dauphiné el año pasado, le den suficiente margen. “Todo el esfuerzo extra que se hace, se paga“ Lo que se está viendo es que las fuerzas están al límite, están muy igualadas. Quitando Pogacar, el resto no son capaces de hacer diferencias entre ellos, hay mucha presión, hay mucha competencia por el podio y, al final, un sobreesfuerzo, un día que haces un esfuerzo extra, como hicieron Cattaneo y Martin, pues, al día siguiente, como se vio este domingo, volvieron a su sitio. Por lo tanto, la conclusión, ¿cuál es? Todo el esfuerzo extra que se hace, se paga y que las fuerzas están al límite.

Acumulas -a falta de llegar a París- cuatro grandes vueltas en un año. Creo que serás el único ciclista que pueda lograr tal hazaña. ¿Qué preparación has llevado a cabo para mantener en tan buena forma? Me di cuenta el año pasado, después de hacer el Tour y el Giro, y al plantearme la temporada de este año que volvía. Veía que mi mejor opción para llegar a los Juegos Olímpicos era hacer lo mismo y repetir Giro y Tour -a la inversa-. Yo creo que nunca en la historia del ciclismo alguien habrá hecho cuatro grandes vueltas en el período de un año, no en la misma temporada. Se puede hacer. Al final es lo que viste, con un buen descanso entre medias, no quizás el típico descanso que suele tomar a finales de cada año porque este año tengo la sensación de que el inicio de temporada se venía un poco encima. He tenido un poco menos de margen para hacer ese trabajo de base en la pretemporada. Tengo la sensación de que una temporada se ha solapado o se ha unido con la siguiente. Yo creo que al final de este Tour de Francia se va a cerrar ese círculo de cuatro grandes en un año. Primero, lo importante va a ser llegar a París, por supuesto, y de conseguirlo, yo creo que sería la muestra de una gran regularidad. De estar siempre adelante, de hacer lo que el equipo necesita, de dar el máximo que tengo en el momento apropiado y yo creo que eso demuestra el tipo de corredor que soy.

Los hechos y los números están ahí con un gran rendimiento en las últimas grandes vueltas, pero eso no ha servido al seleccionador nacional, Pascual Momparler, para convocarte para Tokio 2020. ¿Qué motivos ha esgrimido Momparler para no seleccionarte? El motivo principal, el que más me puede encajar o el que este domingo me mostró fue que pensaba que el hacer Giro antes del Tour y después ir a los Juegos Olímpicos, que me iba a pesar mucho y que quería llevar a un equipo con frescura a Tokio. Tampoco le veo mucho sentido porque al inicio del año también hizo declaraciones de que, sabiendo cuál era mi calendario, porque yo desde el principio del año he dicho que mi calendario era hacer Giro y Tour, y él parecía que confiaba en mis posibilidades. Entonces, no sé cuándo ha habido ese cambio de planes o cuándo he sabido yo de sus planes. “Luisle (@LLEONSANCHEZ da su valoración sobre el quinteto elegido por @Momparler para #Tokyo2020RTVE



"El seleccionador ha creído conveniente llevar a esos cinco corredores, tres de ellos son compañeros míos y seguro que lo van a hacer muy bien"pic.twitter.com/LwTWSoem9l“ — Ciclismo en RTVE (@ciclismortve) July 13, 2021 “El seleccionador pensaba que hacer Giro y Tour y después ir a los Juegos Olímpicos me iba a pesar mucho“ Por lo que me ha contado, la selección la hizo después de los Campeonatos de España. Entiendo que las conclusiones las sacó en el Campeonato de España y yo creo que me mostré bastante en el campeonato, teniendo en cuenta que había un Astana con los corredores más fuertes y con toda la facilidad del mundo para controlar la carrera. Fui de los pocos corredores, con Carlos Rodríguez, David de la Cruz, que intentamos romper un poco ese orden establecido y me mostré, quizás, el más fuerte en la subida más exigente, ataqué por activa y por pasiva, intenté marcharme por todos los medios y justamente fui todo, menos conservador. Y me la jugué de lejos, jugué a ganar. Lo contrario que estoy haciendo en el Tour de Francia, que tengo que jugar a la defensiva porque los objetivos son otros. Aquel día jugué agresivo y jugué a ganar. Lógicamente, me encontré con un Astana muy fuerte, que fue imposible plantarles cara. Después del campeonato, parece que él tomó la decisión y yo estaba fuera de ese equipo.

¿Ha fallado la comunicación? ¿Las formas? Lo que más me ha dolido han sido las formas. Al final, hay que tener en cuenta, sobre todo, alguien que se dedica en exclusiva o que su mayor preocupación es ser seleccionador y hacer la mejor selección posible, pues, tiene que entender a un deportista y a un ciclista en un Tour de Francia está en el momento de máximo estrés y exigencia física y mental que requiere esta carrera. Y estando en esta situación, yo tenía la preocupación extra de saber si iba a estar en los Juegos Olímpicos, que estaba bastante convencido de mis posibilidades, pero no recibía ninguna llamada. “Hace una semana, le intenté contactar y no me respondió...me empecé preocupar“ No he tenido contacto alguno por su parte y, por lo tanto, como es lógico me empecé a preocupar. Hace una semana, le intenté contactar con él, hablar con él, no me respondió. Intenté al día siguiente, tampoco me respondió, me mandó un mensaje diciendo que me iba a llamar al día siguiente. Así pasaron cuatro o cinco días hasta que le pedí que, por lo menos, me mandara un mensaje para aclararnos porque el equipo también necesitaba saber si iba o no para preparar el material, hacer los PCR y todo... Este domingo, a la mañana, recibí la llamada, cuarenta minutos antes de la salida de la etapa, tras intentar comunicarme con él durante una semana. Como se puede entender, generar esa preocupación extra en un corredor que está en el Tour, pues, es totalmente innecesario. La justificación, para ello, por su parte, es que estaba intentando cambiar la selección para meterme a mí porque vio que en el Tour estaba dando un rendimiento que él no esperaba y, por lo tanto, que quería contar conmigo. Lo que me ha dicho es que ha hecho todo lo posible para cambiar la selección, que han contactado con el COE, pero que era demasiado tarde porque, al parecer, si no hay un parte de lesión o una renuncia por parte de uno de los corredores seleccionados, no es posible que yo entre en esa selección.

¿Te crees esa justificación? Yo no puedo poner en duda la honradez de Momparler, eso es lo último que puedo hacer. Yo solo me puedo limitar a criticar las formas y lo que ha repercutido esa decisión en mí. Al final, ha generado un estrés que es innecesario y para mí un preparador, un entrenador o un seleccionador tiene que ser consciente de ese efecto psicológico y tiene que haber una comunicación. Es importante que haya una buena comunicación. Al final, se dedica a ello y hay que hacerlo bien. Y si es así el reglamento y todos lo tenemos muy claro, yo creo que, al inicio del Tour, yo tenía que saber a qué atenerme. Tenía que saber que no estoy en esa selección o, al menos, en el momento que yo le he llamado, pues, darme una explicación con su razonamiento, que me puede gustar más o menos, pero al final no me quedaba otra opción que aceptar. Una vez más, lo que me ha dolido han sido las formas.

¿Se pierde un sueño? Sí, al final, tenía mucha ilusión por ir a los Juegos Olímpicos, he modificado/enfocado la temporada o he dedicado muchas energías para estar ahí. Al final, es algo que pasa y que no vuelve hasta dentro de tres años y, visto lo visto, haciendo todo lo posible y dando un buen rendimiento, he estado fuera de la selección y encima en un recorrido idóneo para mí. Por lo tanto, no sé si se va a presentar otra oportunidad para mí, sinceramente. “Quiero desconectar de los Juegos Olímpicos y tampoco quiero estar como reserva“ Y quiero añadirte una cosa: como no me parece justo el trato que he recibido, la escasa comunicación que ha habido y los criterios no muy transparentes que ha habido durante este proceso, simplemente quiero desconectar de los Juegos Olímpicos y tampoco quiero estar como reserva. Ya se lo he comunicado a Momparler y no voy a estar de reserva, pase lo que pase, no voy a ir a los Juegos Olímpicos. Mi prioridad, ahora mismo, es el equipo y, con esto, me he dado cuenta que he dedicado demasiadas energías en un sitio donde no me aprecian. Por lo tanto, dándome cuenta de ese error, prefiero olvidarme completamente. Se cierra esa puerta y me concentro al 100% en lo que realmente es importante para mí, que es mi equipo, el Bahrain-Victorious. Realmente estamos haciendo un temporadón y pase lo que pase en los Juegos Olímpicos yo me quedo con el año que ha hecho el equipo. Esto es de disfrutarlo y ganar dos etapas en el Giro, hacer el Giro que hemos hecho, eso no nos lo va a quitar nadie.

Fichaste por dos temporadas por el Bahrain-Victorious y a final de temporada termina tu contrato. ¿La idea es continuar? El equipo está súper satisfecho con mi trabajo y yo también me encuentro muy a gusto, muy cómodo, donde puedo ejercer el papel que a mí me gusta y donde tengo grandes compañeros con los que da gusto trabajar, así que, yo creo que no habrá ninguna complicación para continuar porque hay un interés mutuo.