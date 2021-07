Si desde Pekín 2008 España está algo estancada en el medallero, donde cada año ha ido viendo cómo reducía su botín en una medalla, en los Juegos de Tokio 2020 las expectativas se han reducido al anunciarse las bajas de deportistas vitales para las opciones de nuestra delegación. Repasamos qué deportistas causarán baja en los primeros Juegos disputados en pandemia en la historia de los Juegos Olímpicos.

Uno de los principales referentes del deporte español es Rafa Nadal. Quien ejerciera de abanderado en Río 2016, ha anunciado que no estará en Tokyo 2020, donde estaba previsto que disputara sus cuartos Juegos Olímpicos. La misma decisión ha tomado el suizo Roger Federer debido a unas molestias en su rodilla. En sus tres participaciones previas, Nadal es bicampeón olímpico -oro en individuales, en Pekín 2008; oro en dobles junto a Marc López en Río 2016-además de un diploma en individual. El de Manacor anunció a través de sus redes sociales que no disputará ni Wimbledon ni los Juegos: “Es una decisión que nunca resulta fácil de tomar. Tras escuchar mi cuerpo y hablar con mi equipo entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz; competir al máximo nivel y seguir luchando.”, aseguró Nadal.

02.59 min Rafa Nadal y Marc López ganan la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016

Otra de las grandes opciones a medalla era Carolina Marín, cuarta en el ranking mundial de bádminton y considerada la mejor deportista española en esta modalidad. Tokyo 2020 era su oportunidad para revalidar el título olímpico que consiguió en Río 2016 pero una lesión truncó su sueño de repetir medalla olímpica.

El 1 de junio se confirmó la peor de las noticias, la jugadora de bádminton sufría una rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla por lo que no estará en esta cita olímpica. Una grave lesión que se producía mientras la onubense entrenaba para prepararse de cara a Tokio. Carolina tuvo que pasar por quirófano y afronta su recuperación con optimismo, así lo confirmaba ella a través de sus redes sociales.

02.07 min Carolina Marín gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016

Uno de los grandes refuerzos que iba a tener, previsiblemente, la selección nacional masculina de baloncesto era Nikola Mirotic. El internacional del Barcelona fue bronce en Río 2016, una medalla que no volverá a repetir tras renunciar a los Juegos por motivos personales y por la exigencia que ha tenido a lo largo de la temporada. El ala-pivot ha tenido un año muy duro debido a la Covid-19. Su familia vive en Montenegro, por lo que no pudo estar a su lado. Por ello querría de sus vacaciones con los suyos. Este serían los motivos de desestimar su plaza para Tokio 2020, según informaba el diario As.

02.30 min La selección masculina de baloncesto gana la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016

Cristian Toro tampoco estará en la tripulación de la K4 500 tras no haber sido seleccionado por la Real Federación Española de Piragüismo, decisión mucha controversia y polémica. El piragüista gallego fue oro en la prueba K2 200M en Río 2016 junto a Saul Cravioto.

02.52 min Saúl Craviotto y Cristian Toro ganan la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016

Otros olímpicos que no son medallistas también han renunciado a su plaza. El tenis es uno de los deportes en los que más bajas se han causado: hasta seis tenistas han rechazado ir al país nipón: Roberto Bautista, Albert Ramos, Feliciano López, Jaume Munar, Carlos Alcaraz y Marcel Granollers. Tampoco en el golf contaremos con nuestras principales estrellas como Rafa Cabrera Bello y Sergio García. En el Canal Bosque de Mar no estará el remista Rodrigo Conde. La última modalidad perjudicada es el atletismo Bruno Hortelano mermado por las lesiones se ha visto obligado a abandonar la aventura olímpica.

Sin olvidarnos de las leyendas que no estarán en Tokio tras su retirada del deporte profesional, ellos son: Ruth Beitia, Carlos Coloma y Joel González. Este último ha anunciado su retirada tras la cesión de su beca en el CAR por parte de la Federación.