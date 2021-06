El delantero argentino Lionel Messi ha finalizado su contrato con el FC Barcelona y queda como jugador libre. Su vinculación con el Barça finalizaba este miércoles 30 de junio, aún con su futuro en el aire y rodeado de especulaciones.

A día de hoy, no hay renovación firmada ni sobre el papel del de Rosario con el club blaugrana, aunque existe toda la intención del presidente del club, Joan Laporta, quien vendió como eje principal la renovación del jugador argentino de su proyecto de presidencia.

Este limbo de contratos coge a Leo Messi concentrado con la selección argentina en la Copa América, sin reacción positiva o negativa por el momento conocida por parte del argentino y con flecos comerciales en el tintero con respecto a su relación con el Barça: no podría vender todavía su camiseta de la nueva temporada, ni usar su imagen con la futura equipación, entre otros.

Laporta confía en la "buena sintonía" con Messi

Por su parte, Laporta, máximo dirigente del Barça, confía en que "su buena sintonía" con el 10 -según sus palabras- permita anunciar muy pronto el acuerdo con el astro argentino.

Durante la presentación del documental 'Messi el desè art', explicó que no se planteaba un 'no´ de Messi: "No me planteo un 'no' de Messi, soy una persona optimista, él se quiere quedar, estamos haciendo lo que podemos aunque no es sencillo porque hay clubes con grandes capacidades económicas (...) No es una cuestión de dinero, esto nos lo ha puesto muy fácil, tiene ganas de quedarse".