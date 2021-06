El delantero argentino Lionel Messi sigue sin renovar con el FC Barcelona a menos de 24 horas de que el jugador quede libre. Su contrato expira este 30 de junio, pero, aunque podía negociar con cualquier club desde enero, sigue a la espera de una oferta de su club que considere atractiva para él y que además sea ambiciosa en cuanto a los objetivos del club. El 10 de Argentina y del Barça acaba de cumplir 34 años y quiere aumentar su palmarés y retirarse como uno de los futbolistas con más títulos en su poder.

Laporta no quiere que Messi se desvincule del club

El presidente del Barça, Joan Laporta, mantiene buenas relaciones con el padre de Messi, su agente, y trata de conseguir ese ansiado acuerdo antes de que finalice su contrato. No quiere plantearse la posibilidad de ver a su mejor jugador libre y sin ninguna relación con el club blaugrana. La historia de Messi y el FC Barcelona es de sobra conocida: jugador que llega de un país lejano, problemas físicos que dificultan su adaptación, tratamiento pgado por el propio club y el famoso contrato en la servilleta.

Messi es un ejemplo para todos los jóvenes de la cantera y el jugador con más goles anotados para un solo club de la historia, también es el máximo goleador de la historia de La Liga, máximo goleador de su país y un sinfín de máximos históricos que atesora en toda su trayectoria. Hablar de Messi es hablar de uno de los mejores jugadores de la historia y, como tal, quiere seguir siéndolo por lo que necesita un proyecto ambicioso. El propio jugador ya ha manifestado en alguna que otra entrevista que el dinero no es el problema en esta negociación, el problema es la planificación deportiva.

El presidente, durante la presentación del documental 'Messi el desè art', explicó que no se planteaba un `no´ de Messi: "No me planteo un 'no' de Messi, soy una persona optimista, él se quiere quedar, estamos haciendo lo que podemos aunque no es sencillo porque hay clubes con grandes capacidades económicas (...) No es una cuestión de dinero, esto nos lo ha puesto muy fácil, tiene ganas de quedarse"