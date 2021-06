La UEFA elimina la regla del valor doble de los goles fuera de casa

La UEFA ha anunciado este jueves la supresión del valor doble de los goles fuera de casa en los partidos de eliminatorias de sus competiciones de clubes masculinas y femeninas. A partir de la próxima temporada, será una prórroga o los penaltis los que decidan en caso de empate tras el partido de vuelta.

En este sentido, la UEFA aclaró que dado que los goles en campo contrario ya no tendrían un peso adicional para decidir una eliminatoria, "también se eliminarán de los criterios utilizados para determinar la clasificación cuando dos o más equipos estén igualados a puntos en la fase de grupos".

“⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL“