Países Bajos se consolida como líder, Austria pasa a octavos y Ucrania tendrá que esperar

Con un abarrotado National Arena en Bucarest, la selección austriaca saltó al terreno de juego realizando una presión asfixiante a la zaga ucraniana para evitar la salida de balón de los pupilos de Shevchenko.

La primera oportunidad llegaría por medio del jugador del Leipzig, Marcel Sabitzer que se marchaba muy desviado por encima de la portería ucraniana. Lejos de acobardarse, la selección austriaca dispondría de una nueva ocasión con el central Dragovic como protagonista tras un centro exquisito del reciente fichaje del Real Madrid, David Alaba.

El monólogo de Austria estaba siendo aplastante y en una de las múltiples acciones del conjunto entrenado por Franco Foda, llegaría el primer y único tanto del partido. Desde la esquina izquierda, Alaba puso un extraordinario centro al corazón del área y el joven centrocampista, Cristoph Baumgartner, le gana la acción al defensa y envía esa pelota al fondo de la red.

Minutos más tarde, el autor del gol austriaco tuvo que retirarse del campo después de sufrir unos mareos producidos por un golpe en la cabeza en los primeros compases del partido. En una Eurocopa un tanto accidentada, el seleccionador del combinado austriaco no quiso correr ningún riesgo y dio entrada a Schopf en su lugar.

En la recta final de la primera mitad, Arnautovic tuvo en sus botas el segundo tanto de su selección tras un pase de la muerte realizado con maestría por el jugador que había ingresado al campo minutos antes.Además, el delantero del Shangai Port volvía al once titular después de la sanción de la FIFA por culpa de un gesto con tintes políticos.

En la segunda mitad, el guión del partido no cambió ni un ápice con una selección austriaca muy intensa buscando portería rival en todo momento. Ni Yaremchuk ni Yarmolenko eran capaces de crear superioridad en campo rival y sus acercamientos a la portería de Bachmann eran muy fugaces.

A la media hora, Laimer estuvo a punto de introducir la pelota en su propia portería en un centro ejecutado magistralmente por Shaparenko y a escasos minutos del final, el delantero del Gent Roman Yaremchuk se inventó un brillante golpeo desde la banda derecha que pasó rozando la cepa del poste poniendo a la hinchada austriaca con el corazón en un puño.

Finalmente, el conjunto austriaco accede a octavos de final por primera vez en su historia y se verá las caras con la sorprendente Italia de Mancini. Por su parte, Ucrania deberá esperar al resto de resultados para conocer su futuro.

Congratulations, Austria! Into the knockout stages at a EURO for the first time in their history