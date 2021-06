El centrocampista de 20 años Billy Gilmour ha dado positivo por coronavirus en un test y será baja para el decisivo partido que enfrenta a su equipo con Croacia, mañana martes. Gilmour fue nombrado MVP del encuentro entre Inglaterra-Escocia correspondiente al Grupo D y ahora se pierde un partido clave ya que, si ganasen a Croacia, tendrían opciones de ser terceros en su grupo y poder pasar a la siguiente ronda en la Eurocopa.

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) confirmó el positivo del también jugador del Chelsea en un comunicado a través de las redes sociales.

"En coordinación con la agencia de sanidad pública de Inglaterra desde que se registró el positivo, Billy se aislará ahora diez días y por lo tanto se perderá el partido del grupo D de la Eurocopa mañana contra Croacia en Hampden".

