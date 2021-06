El piloto español de MotoGP Marc Márquez ha analizado para el Telediario su victoria en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, la primera tras su regreso como consecuencia de la lesión sufrida en el húmero: "Es la victoria más necesitada de mi carrera, pero mi gran objetivo de volver a ser el mismo Marc de antes está todavía lejos".

El de Cervera volvió a ganar 581 días después de su último triunfo en el GP de la Comunidad Valenciana en 2019, victoria que ha llega en un momento en el que "estábamos con el depósito en reserva y buscábamos una gasolinera que por fin encontramos en Sachserning, algo que ayudará a Honda y sus ingenieros además de a mi entorno para seguir trabajando y poder mejorar".

“Intuía que Sachsenring me podía favorecer“

Márquez ha explicado la evolución durante el momento más duro de su carrera: "Primero echaba de menos primero la moto y conseguí completar una carrera, después he logrado disfrutar encima de ella porque llevaba varias carreras sufriendo y en este circuito sabía intuía que se me podía dar bien, siempre ha sido así, ya que no hay curvas de derechas que es donde tengo la limitación en el brazo y lo he sabido aprovechar".

"La vicotoria es un impulso muy grande, para mí y para todo el equipo, ha sido algo inesperado y muy gratificante, por eso quiero dar las gracias a la gente que me ha ayudado empezando por los doctores, familia, amigos equipo y sobre todo Honda, que me han respetado durante todo este tiempo", ha añadido.

“Es la victoria más necesitada de mi carrera“

"Cuando estás en una situación tan difícil hacerlo solo es muy difícil, por eso siento emoción, recompensa, energía y motivación, además creo que este triunfo nos hace más fuertes, no solo a mí sino a todo el equipo. Por suerte, he ganado mucho en mi carrera, pero esta victoria es sin duda la más necesitada de mi carrera; echaba de menos ganar, subir al podio y ver la alegría de todos los que me siguen", concluyó.