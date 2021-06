Efrén Llarena (Espinosa de los Monteros, Burgos, 1995) es una de las grandes esperanzas del rally español. Con ocho años comenzó su afición por el automovilismo en los kartings, venciendo en torneos regionales y compartiendo parrilla en el campeonato catalán con Sainz JR. Su asalto a los rallyes se formalizó en 2013 y, aunque los inicios no fueron fáciles, su gran talento empezó a florecer. Se adjudicó la Copa Suzuki en 2016 y consiguió la beca Junior R2, que concedía el actual equipo directivo de la Federación Española de Automovilismo.

Campeón de Europa junior en 2019, el piloto burgalés -junto con la copiloto Sara Fernández- van a luchar desde este fin de semana por el Campeonato Europeo en la máxima categoría (ERC), el paso previo a su gran objetivo: competir en el Campeonato Mundial de Rally (WRC). Desde 2014, ningún otro piloto que no sea Dani Sordo ha disputado carreras en el Mundial. Para reconducir esta situación, la nueva estructura de la Federación Española de Automovilismo hace cinco años lanzó becas para promocionar a los jóvenes pilotos, como es el caso de Efrén Llarena. El piloto de Espinosa de los Monteros atiende a RTVE días antes del inicio del Rally de Polonia. "Queremos salir a ganar. Tenemos equipo, tenemos coche y tenemos patrocinadores", sentencia.

¿El amor por el motor nace de familia? Sí, por supuesto, a toda mi familia le ha gustado muchísimo el automovilismo. Mi padre competía cuando era más joven y a partir de que yo nací, pues, rápidamente me empezaron a llevar a los rallyes como aficionado. Cuando tenía cuatro años empezamos a ir a los circuitos de karts a prepararnos y a pasarlo bien, básicamente. Poco a poco, hemos ido desarrollando una pequeña trayectoria deportiva.

¿Cómo fueron los primeros inicios en el karting hace tres décadas en Villarcayo? Era un karting que hicieron al lado de mi pueblo, a diez minutos. Pudimos obtener un kart, lo fuimos poco a poco haciendo kilómetros, aprendiendo, no teníamos ni idea del mundo del karting, pero poco a poco fuimos haciéndolo bien. Cuando nos vimos preparados, fuimos a nuestra primera carrera, que fue en Olaberría y la ganamos, así que, a partir de ahí, vimos que podíamos seguir avanzando.

En los primeros años, compartiste parrilla -incluso box- con Carlos Sainz hijo en los kartings. ¿Qué recuerdas de esos años? ¿Qué te ha aportado? Fueron de los mejores años del karting en España. En cada categoría había mas de 100 inscritos, había pre-semifinales, semifinales y luego la final. Había muchísima gente y uno de ellos era Carlos Sainz hijo. “Estoy contento de haber podido compartir equipos y parrillas con gente, como Carlos Sainz hijo“ También había otros pilotos, como Mikel Azkona, que es campeón de Europa de turismos. Tuvimos muy buenas peleas, siempre andábamos entre los diez primeros los mismos y estoy contento de haber podido compartir equipos y parrillas con gente, como Carlos Sainz hijo, que está en la élite ahora mismo.

Aunque no pudiste vivir los mejores años en el mundo de los rallyes de Carlos Sainz padre, ¿ha sido un referente para ti? Sí, Carlos ha sido y yo creo que sigue siendo uno de los pilotos a nivel nacional e internacional con más prestigio, como lo demuestra cada año en el Rally Dakar. Siempre, lógicamente, hay que seguir los pasos de alguien así y le tengo mucho aprecio.

Antonio Zanini es un nombre importante en tu comienzo en los rallyes. Antonio, como todos sabemos, es un piloto grandísimo, que ganó un Campeonato de Europa hace muchos años. Trabajaba en el RACC. Apostó bastante por nosotros, teníamos muy buena relación con él y la seguimos teniendo, pero ahora se ha desvinculado un poco el RACC de nuestra trayectoria deportiva, pero todas las palabras hacia Zanini solo pueden ser positivas.

¿Fue uno de tus grandes valedores? “Antonio Zanini creyó en nosotros“ Sí, sobre todo, me acuerdo mucho de la gente que apostó por nosotros cuando empezábamos. Ahora, lógicamente, también, pero cuando empezábamos era todo muchísimo más difícil y Antonio Zanini creyó en nosotros y puso toda la carne en el asador para que pudiésemos correr la Copa Peugeot francesa que, en el año 2016, estaba de moda y era donde teníamos que ir todos los chavales para intentar buscar un futuro.

Todo inicio no es fácil. Cuando decides embarcarte seriamente en el mundo de los rallyes, comienzas compitiendo en tierra y asfalto con un Renault Clio, a nivel regional. ¿Qué recuerdos tienes? Bastantes alegrías, me lo pasaba muy bien, no estaba muy profesionalizado, sino al revés. Íbamos una cuadrilla de amigos a pasárnoslo bien, había muchísimos errores, novatadas, cosas que pasan que, al final, es parte del aprendizaje.

En 2014 das el salto al Campeonato de España. ¿Cómo fue ese debut? Fue un poco de casualidad. No teníamos en mente ni teníamos los recursos para poder saltar al Campeonato de España, pero tras una conversación con Víctor, del equipo RaceSeven, pudimos llegar a probar un coche de la categoría en la Copa Suzuki y la verdad que muy bien. Salimos el primer rally séptimos de la clasificación general; en el segundo rally acabamos segundos y ya vimos que podíamos tener futuro en el Campeonato de España y el año que viene fuimos a por todas.

Dos años después, vences la Copa Suzuki. ¿Qué supuso para ti? “El primer año con Sara Fernández fue una revolución“ Fue un año muy bueno, de siete carreras, ganamos seis y la otra no la ganamos porque pinchamos. Demostramos un ritmo superior. Era el primer año con Sara Fernández y fue una revolución. Lo dimos todo y fue un año de lo mejor que hemos vivido hasta ahora.

Triunfo que hace que promociones como piloto del RACC. Fueron unos momentos muy buenos. Teníamos que saltar al campeonato francés, a la Copa Peugeot porque en España los jóvenes pilotos no teníamos ningún recurso y la verdad que muy bien. El RACC nos apoyó, Antonio Zanini creyó en nosotros y estuvimos a punto de ganarla, quedamos segundos porque tuvimos un año malísimo en cuanto a averías y pinchazos, pero demostramos ser los más rápidos y nos quedamos a nada de conseguir el campeonato.

En esos años, nace la Beca Junior R2. En el año 2017 llegó al cargo de la Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, José Vicente Medina y todo su equipo. Crearon una beca para jóvenes pilotos, que nosotros cuando lo vimos, yo me acuerdo que no me lo podía creer. “Llevamos los jóvenes 40 años abandonados en España“ ¿Cómo puede ser? Llevamos los jóvenes 40 años abandonados en España y, de repente, al que gane una beca en España le van a llevar al Campeonato de Europa. Era algo impensable para ningún joven. Al final, decidimos apuntarnos, con los medios que podíamos. Ganamos la primera, la segunda también... Teníamos todas las posibilidades, ganamos la beca y eso nos dio el salto al Campeonato Europeo y, a partir de ahí, ha ido todo rodado.

A partir de ahí se lanza el proyecto Rally Team Spain. Un paso importante. Sí, muy importante, como te digo, desde hace 40 años no se apoyaba a nadie. Los jóvenes pilotos estábamos olvidados. Si querías correr el Campeonato de España era casi imposible correrlo porque había gente que llevaba 20 años con los mismos tramos, no había ningún tipo de ayuda, pero desde que llegó Manuel Aviñó y todo su equipo a la Federación ha sido todo muy diferente. Es el quinto año de la Federación Española de Automovilismo promocionando un Campeonato de ayuda a jóvenes equipos. Ahora parece que se ha normalizado y la gente joven lo ve como algo normal. Yo siempre les digo que hace cinco años no existía y hay que intentar trabajar y remar todos en la misma dirección para que haya una cantera en España, que se ha demostrado que hay pilotos de sobra y una calidad infinita.

A través de ese apoyo, en 2019 logras el Campeonato Europeo Junior. ¿Fue un hito histórico en tu progresión? Sí, por supuesto, ya en el 2018 debutar en el Campeonato de Europa fue un sueño para nosotros, pero en el 2019 vimos que teníamos posibilidades de ganar y lo dimos todo. Además, de una manera curiosa, porque el coche lo monté yo con mis amigos, con la gente que siempre confía en mí. Lo mantuvimos nosotros durante todo el año y fue un éxito. “Después de cada rally teníamos que desmontar el coche entero“ Fue mucho trabajo porque después de cada rally teníamos que desmontar el coche entero. Lo hacíamos mis amigos y yo, pero fue un momento dulce que, al final, conseguir un Campeonato de Europa -con la ayuda de la Federación Española y con la gente que ha creído en mí- fue algo muy bonito.

Sorprende que estuvieras compitiendo en un Campeonato Europeo Junior prácticamente como si fuera un hobbie. Sí, como si fuera un hobbie, pero, aunque no se dedicaran a ello, tanto mis amigos como yo, lo hicimos lo más profesional posible, igual de profesional que los equipos profesionales o incluso más. Lo dábamos todo y no tengo palabras para describirlo. Fue un año muy bonito y que todos dimos el 120%. Tanto mi familia como mis amigos pedían días libres en su trabajo para venir a ayudarme, reparar el coche y revisarlo. Lo hicimos todo en casa y salió todo a la perfección.

¿No tenías el apoyo económico de la Federación Española de Automovilismo? Sí, teníamos la ayuda de la Federación, que apostaba por nosotros un año más, pero lógicamente, la Federación da el máximo que puede, pero no puede pagar una temporada completa a todo trapo. Para intentar recortar presupuesto, lo hicimos todo en casa y salió todo muy bien.

El gran reto es conseguir el triunfo en el Campeonato de Europa de Rallys. ¿Qué sensaciones tienes? Las sensaciones son muy positivas. Lo primero es agradecer al Grupo Farma10 todo lo que nos está apoyando. Nos está ayudando muchísimo y, sobre todo, ver que al final es una empresa joven, que se caracteriza mucho con nosotros, que quiere llegar arriba y quiere progresar. Le tengo que agradecer a Pablo y a todo el equipo las ganas que ponen para poder ayudarnos.

¿No te quedarías satisfecho si no ganas? Yo creo que no. Queremos salir a ganar. Tenemos equipo, tenemos coche y tenemos patrocinadores. Tengo copiloto de lujo, así que, juntando todos los factores, yo creo que podemos optar al Campeonato, así que lo vamos a intentar.

¿Estás satisfecho con el diseño definitivo del Skoda Fabia Rally2 Evo? Sí, a mí me gustaba bastante. Nunca hemos llevado los colores azules, pero el Rally Team Spain se caracteriza por tener ese azul y luego los detalles de la bandera de España. El Grupo Farma10 es azul, así que, lo pensé y dije: vamos a hacer un coche completamente diferente. Ha quedado bonito y la gente le está gustando mucho. Yo creo que lo vamos a hacer bien. Equipo Grupo Farma10 Equipo Grupo Farma10

¿Y en rendimiento? Sí, el coche es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Es un coche más novedoso, que tiene un poco más de tracción, así que, vamos a intentar aprovechar esas características que tiene para intentar hacerlo lo mejor posible.

Cuentas con la copiloto, Sara Fernández, desde hace 5 años. No es habitual, o por lo menos hasta ahora, contar con mujeres copiloto en el mundo de los rallyes. Es importante ver la presencia de la mujer en este deporte. “Sara Fernández fue de las pioneras en ser copiloto“ Sí, es importante, poco a poco la mujer se va metiendo, sí que es cierto, más como copiloto que piloto, pero cabe destacar que Sara Fernández ya lleva muchos años. Fue de las pioneras en ser copiloto y solo tengo palabras de agradecimiento hacia ella. Es una súper profesional. Para mí, es la mejor copiloto de España y lo mejor de Europa y del mundo. Y no lo digo porque sea mi copiloto, sino porque es verdad. Ha sonado para ser copiloto de Dani Sordo y eso demuestra que está a un nivel altísimo y es de lo mejor de España ahora mismo.

El arranque de la temporada iba a ser en el mes de mayo en las islas de las Azores, pero al final se ha pospuesto. Era uno de los rallyes que más te favorecían por tus características. ¿Ha trastocado tus planes? No, no lo ha trastocado, nosotros siempre salimos a competir al 100% en cada prueba. Sí es cierto que Azores es un rally más parecido de lo que tenemos aquí en la península ibérica. Más lento, se caracteriza por ir siempre en primera, segunda o tercera marcha. Por ejemplo, en el primer rally de la temporada, en Polonia, es completamente diferente y súper rápido. Los pilotos nórdicos tienen ese estilo de pilotaje tan característico y nos va a costar mucho pelear con ellos allí, pero nosotros vamos a por todas. Hemos demostrado que podemos ganarles allí también, hicimos segundos en 2018, en 2019 hasta que tuvimos un accidente íbamos líderes, así que, yo creo que podemos competir contra ellos.

¿Estás nervioso? No soy nada nervioso. Parezco de hielo. No me pongo nervioso, solo diría que me he puesto una vez nervioso, antes del último tramo, cuando nos jugábamos el Campeonato de Europa en 2019. Fue un momento de dos minutos, en cuanto vi el semáforo en verde, me puse a tope y salió todo rodado.

Es un deporte que hay que tener los cinco sentidos atentos. Exige mucha concentración. Cualquier error puede costarte la vida. Sí, cualquier deporte de automovilismo hay que tener al 100% la mente ocupada pensando en lo que vas a hacer. Sobre todo, el tema de los rallyes, la carretera no te la encuentras siempre igual, cada curva es un mundo porque puede haber suciedad o barro o una piedra que ha salido, que está en mitad de la carretera, entonces tienes que intentar tener los reflejos al 100%. Eso se nos da bastante bien y esperemos que este año salga todo bien.

Eres una de las grandes esperanzas del panorama nacional de rallyes. ¿Te genera presión? No, la verdad que no. Nada de presión. Sé de dónde venimos, sé que lo hemos pasado muy mal, tanto la familia como los amigos porque el tema del automovilismo es súper caro y ahora estamos en una posición que tenemos que disfrutar. Disfrutamos cuando ganamos lógicamente, pero solo me planteo disfrutar. Todo lo que hablen de mí, tanto positivo como negativo, no me afecta.

Según tus previsiones, ¿cuándo crees que darás el salto al WRC? Sabemos que es un salto súper difícil, hay que intentarlo, creo que se puede hacer, pero vamos paso a paso. Vamos a intentar ganar este año y una vez que hayamos ganado, pues, despertar el interés de las marcas por nosotros. Creo que lo vamos a hacer y, a partir de ahí, ver qué podemos hacer el año que viene, que ojalá sea en el Campeonato del Mundo.

A parte del pilotaje, en los rallyes, influye mucho el patrocinio. Influye muchísimo. En cualquier deporte, el que más entrena es el que mejor lo hace, básicamente. La peculiaridad de nuestro deporte es que entrenar vale muchísimo dinero, cada kilómetro con el coche es carísimo y si no dispones de un buen patrocinador o un buen proyecto es difícil rodar. El año pasado rodamos lo mínimo, pero este año con la entrada del Grupo Farma10 nos ha permitido preparar una temporada buena con 600 kilómetros de entrenamiento, de test, para probar el coche. Tenemos una ilusión muy grande para afrontar esta temporada.

¿Por qué crees que llevamos tiempo sin que haya un piloto de rally dominador -salvo Dani Sordo en WRC-? ¿Es difícil? Básicamente porque no ha habido ayudas. Los últimos 40 años el antiguo equipo federativo haría las cosas bien, pero para mí gusto, lo hicieron bastante mal. No apoyaron a ningún joven. A la vista está. Solo salió Dani Sordo y salió por el empeño del Banco Santander y por empresas de Cantabria que apostaron por él. “Hay muchos pilotos muy buenos, que se quedan por el camino, porque no tienen la posibilidad de demostrarlo“ Él lo merecía y, de hecho, lo ha demostrado, que es un súper piloto, pero hay muchos pilotos muy buenos, que se quedan por el camino, porque no tienen la posibilidad de demostrarlo. La federación está ahí para eso, para crear una pirámide, en el que si de verdad vales, de verdad te gustan los rallyes, puedas presentarte a un campeonato relativamente barato y, a partir de ahí, ir escalando con premios, con apoyo de marcas y poco a poco intentar subir hacia arriba.