El danés Christian Eriksen, jugador que se desplomó en el partido ante Finlandia en la Eurocopa 2020, permanece ingresado y "estable" en el hospital, según informó la Federación Danesa (DBU).

"Christian se encuentra en la misma condición, estable, bien. Se le siguen practicando exámenes, no hay ningún cambio", informó en rueda de prensa Jakob Høyer, jefe de comunicación de la DBU.

El médico de la selección danesa, Morten Boesen, explicó este domingo que el jugador sufrió un paro cardíaco y estuvo clínicamente muerto unos segundos, hasta que fue reanimado con un desfibrilador.

De momento, se desconoce la causa, de ahí que continúe hospitalizado mientras es sometido a más exámenes médicos.

"Quiero entender qué me pasó"

El propio Eriksen ha hablado sobre su estado de salud y agradece a los médicos su rápid atención y a todo el mundo del fútbol su apoyo.

"Gracias a todos, no me rindo. Me encuentro mejor ahora, pero quiero entender todo lo que pasó", desveló el jugador en una entrevista en La Gazzetta dello Sport .

"Quiero dar las gracias a todo el mundo por lo que han hecho por mí. La familia del Inter ha estado muy cerca mía y me emocionó", agregó el jugador.