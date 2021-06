"Si me dicen que me tengo que pagar una prueba además del precio de las entradas no las habría comprado". Son palabras de Sebastián, un aficionado que ha comprado dos entradas para el partido de octavos de final de la Eurocopa que se disputará en La Cartuja y que, ahora, tras conocer que la presentación de una prueba PCR o de antígenos con resultado negativo es requisito imprescindible para ingresar al estadio, está indignado. Y como él, miles de aficionados que critican la falta de información previa.

"Cuando compramos las entradas no nos dieron ningún tipo de indicación y ayer cuando salió la noticia comenzamos a mirar precios de pruebas. Son, como poco, entre 35 y 40 euros, con lo que se pone todo en 90 euros. Deberían haber avisado", explica Sebastián, que ha comprado dos entradas de la gama más asequible, a 50 euros, ya que las más caras alcanzan los 185 euros.

La indignación ya es palpable en las redes sociales, donde son cientos los mensajes de aficionados que se encuentran en la encrucijada de doblar el gasto previsto para ver un partido de la Eurocopa o perder directamente el dinero de una entrada que, al ser nominal, no puede ser transferida o vendida a otra persona, ni devuelta, ya que el plazo de devolución de la UEFA está cerrado.