Egan Bernal ha vuelto a sonreír encima de una bicicleta y ha demostrado que su victoria en el Tour de Francia 2019 no fue algo pasajero. Después de unos meses duros, por sus problemas de espalda que le obligaron a abandonar el pasado Tour y el aspecto mental que eso conlleva, al cuestionar un sector de su país que no podría volver al más alto nivel, Egan Bernal ha controlado de principio a fin el Giro de Italia.

Dominó con claridad las dos primeras semanas con dos victorias parciales y compitió con suma inteligencia en la última semana, arropado por un potente Ineos con Daniel Felipe Martínez y Jonathan Castroviejo al frente como principales escuderos. Unos días después de su gran victoria en la Corsa Rosa, su entrenador y preparador físico español, Xabier Artetxe, atiende a Radio Nacional de España.

Sabemos muy claramente lo que hace el preparador físico en los deportes de equipo o, incluso lo que hace un entrenador en un deporte que puede ser el equivalente al ciclismo como puede ser el atletismo. Pero, ¿cómo es el trabajo de un preparador físico de un ciclista? Porque también tiene que supeditarse a los intereses de los patrocinadores, del equipo en sí, a las decisiones de un director deportivo... ¿Tiene que ser casi un sudoku?

Nosotros nos preocupamos un poco del trabajo del día a día, básicamente del estado físico de los ciclistas, de los entrenamientos, recuperación, material, aerodinámica... Al final, todo lo que está relacionado con el rendimiento. Luego, a su vez, también estamos en competición.

No somos los que ocupamos normalmente la figura de los directores deportivos, que son los que manejan la estrategia del día a día y de la carrera, pero sí los que aportamos datos para desarrollar esa estrategia. Para marcar ritmos de subida, de contrarreloj, de recuperación, de fatiga, de estado del día a día de cada ciclista. Con la información que recaudan de nosotros mismos es como se basa la estrategia diaria.

¿Te ha sorprendido la fortaleza que ha mostrado en este Giro de Italia desde el principio hasta el final?

Sí, yo creo que, al final, lógicamente ha habido días que algunos han estado mejor que él, otros días ha estado él, pero al final en una carrera de tres semanas es el que está más regular durante 21 días. Yo creo que, en general, ha sido el justo vencedor, merecidamente ha ganado este Giro de Italia. A mí, personalmente, no me ha sorprendido.

Al final, ya son cuatro años los que llevamos trabajando y sé de sus capacidades y de su valía. De hecho, aunque no me haya sorprendido, no quiere decir que haya sido fácil. Ha sido un Giro muy disputado, en el que quizás, él partía, junto con Yates, con esa aureola de favorito de la carrera y cuando sales así, al final, te toca coger la responsabilidad desde el primer día.

Ha habido mucho trabajo tanto de él como del equipo. Ha sido un año diferente al Tour que ganó, que prácticamente se puso de líder a dos días del final, solamente con un día complicado de por medio, ya que el último es el paseo habitual en París, pero este año ha sido algo diferente. Ha cogido el liderato en el primer bloque. Prácticamente en la primera semana antes de llegar al primer día de descanso.

Una nueva experiencia de gestionar, ya que no es lo mismo, estar de líder y tener que atender el día a día todo lo que tiene que atender un líder. Parece que cuando cruzan la meta ya están listos para el día siguiente, pero hay mucho en el ciclismo por detrás. Hay que atender la sala de prensa, hay que pasar un control antidoping diario, hay traslados bastante largos hasta el hotel y eso te va mermando día a día.

Para un chaval tan joven no es tan fácil de gestionar todo eso y yo creo que las cosas han ido bien y podemos estar hablando de que ha ganado el Giro.

¿Cómo ha sido el proceso desde que abandona el pasado Tour de Francia por los problemas de espalda hasta el inicio del Giro de Italia? ¿Cómo has preparado a Egan Bernal desde un punto de vista físico y, sobre todo, mental? Porque hemos visto a un corredor maduro y muy inteligente, a pesar de su juventud.

Siempre ha sido un corredor maduro e inteligente, eso no es algo nuevo. Lo que pasa es que, al final, después del Tour de Francia del año pasado, nos encontramos con el handicap de un corredor, por una parte, lesionado y, por otra, moralmente y mentalmente, no te voy a decir destruido, pero sí bastante tocado.

Él siempre ha tenido un feeling especial con el Giro de Italia. Cuando vino a Europa la primera vez estuvo dos años corriendo y viviendo en Italia y siempre ha querido hacer el Giro. El primer año decidimos hacer la Vuelta, luego por circunstancias corrió el Tour, el segundo año estuvo preparando el Giro, se rompió la clavícula y corrió el Tour.

Y el año pasado también al haber sido el vencedor anterior del Tour, pues corrió la ronda gala y siempre tenía la espinita clavada de querer correr el Giro, de querer ganar esta carrera, entonces, partíamos un poco desde el final del Tour del año pasado con esa lesión, con el objetivo de llegar al Giro. Nos planteamos una carrera a largo plazo de recuperación a nivel mental y físico, sin meterle presión, adaptándose tanto física como mentalmente a lo que es la competición.

Diseñamos un plan para intentar llegar a ese primer bloque de carreras, que estaba comprendido entre algunas carreras en Francia, como clásicas de un día, la Strade-Bianche o la Tirreno-Adriático, para terminar ese bloque y habituarse un poco a las carreras. Yo creo que el camino que marcamos, hemos acertado, consiguió unos buenos resultados, sin poder estar al 100%, le dio confianza, volvió a Colombia, preparamos todo en altitud en las mejores condiciones y, al final, hemos podido disfrutar de este Giro de Italia.

No siempre salen las cosas, al final parece fácil, a veces no salen las cosas como uno quiere o prepara. Hay muchas piedras en el camino que hay que gestionar, pero afortunadamente en el caso de Egan han salido las cosas bien y ha sido un golpe moral muy importante para él, no simplemente por la victoria, sino porque sale psicológicamente muy reforzado.

Es algo que se merece, es un chaval que trabaja muy duro, desde muy joven, que nadie le ha regalado nada, siempre con una madurez y una manera de saber gestionar las cosas, de querer aprender, de querer mejorar, de querer ser mejor, que a mí me sorprendieron cuando tenía 19 años y hablé la primera vez con él.

Casualmente, hace cuatro años, en 2017, en esta contrarreloj, en el centenario del Giro, que acababa en Milán, donde le conocí por primera vez, cuando se reunió por primera vez con el equipo y empezamos a entablar una relación y a marcar un camino para el futuro.

Al final, ha ganado la carrera de sus sueños, el Tour es el Tour, pero la verdad que llevaba esta carrera grabada en el corazón y me alegro muchísimo porque es un corredor muy emocional. Que corre con el corazón muchas veces y que le da igual cómo se llame la carrera o la magnitud que tenga la carrera porque él se mueve por este tipo de emociones y pasiones.

¿En algún momento se le pasó por la cabeza dejar el ciclismo o, por lo menos, tomarse un tiempo antes de volver a competir por las críticas venidas de un sector de su país?

No, nunca. No sé, exactamente, cuánto se le ha podido criticar. Yo, personalmente, me mantengo aislado de todas esas cosas y no sé si ha recibido muchas críticas, si han sido pocas o qué tipo de críticas han sido. No se puede criticar a un corredor que ha ganado el Tour de Francia con 22 años.

Que le ha dado a su país el primer triunfo en un Tour de Francia. Y más, cuando es un corredor que se sacrifica día a día. El año pasado se tuvo que retirar del Tour, pero se retiró por problemas de salud, ya que cuando comenzó la temporada ganó en la Ruta de Occitania, fue segundo en el Tour de l´Ain y tuvo que retirarse en el Criterium del Dauphiné, estando en puestos delanteros y por problemas de espalda.

Lo mismo en el Tour de Francia. Me hace gracia cuando escucho hablar que Bernal ha vuelto porque, para mí, nunca se ha ido. En 2020, aunque los resultados en el Tour no fueron los deseados, quitando los problemas de salud, cuando él ha podido competir, ha competido a un nivel altísimo y todos los años, desde que está en el ciclismo, es la manera que lo ha hecho y sabe hacer.

Es un chaval que se sacrifica mucho, que entrena mucho, que se cuida mucho y sé todo el trabajo que hay detrás y por eso te digo que nunca se ha ido. Para mí, siempre ha estado ahí. Me fastidia si la verdad que ha habido críticas, me fastidiaría que las hubiese porque la gente verdaderamente no es conocedora de todo el trabajo que hay detrás.

¿Le vamos a ver en La Vuelta a España?

No te voy a decir que la vaya a correr, pero hay muchas opciones. Yo creo que es algo que lo valoraremos las próximas semanas, pero sí que es cierto que su carrera deportiva intentando seguir dando pasos poco a poco adelante, pues, es un año muy apropiado de poder hacer dos grandes vueltas. Hasta ahora, los tres años que ha estado en la categoría World Tour, ha corrido una grande por año y siempre ha corrido el Tour.

Este año, debido a que ha corrido el Giro de Italia como primera gran vuelta en el año, cabe la posibilidad de que si todo va normal y todo va bien, tenga un tiempo y un espacio suficiente para poder recuperar y poder preparar una segunda grande. Todavía es joven, pero dentro de su progresión a nivel de futuro, porque siempre hemos tratado de hacer las cosas a largo plazo, de no tener prisa, de no querer exprimirle más de lo debido, consideramos que este año podría ser un año óptimo para hacer dos grandes y yo creo que si las cosas van normal, tendría muchas posibilidades de estar en La Vuelta.