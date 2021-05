Naomi Osaka ha sido amenaza de expulsión de Roland Garros por su decisión de no acudir a las ruedas de prensa, para lo que la tenista japonesa aduce una cuestión de "salud mental".

Osaka, que este domingo ha abierto el cuadro individual femenino del Grand Slam femenino con una victoria ante la rumana Patricia Tig por 6-4 y 7-6(4), ha cumplido lo que ya anunció que iba a hacer antes del torneo y no ha comparecido en la sala de prensa tras el encuentro. A pie de pista, eso sí, ofreció unas breves declaraciones.

La organización le ha multado con 15.000 dólares (unos 12.100 euros al cambio actual) por "no honrar sus compromisos contractuales con los medios de comunicación" y además le ha advertido de que si reincide puede llegar a ser expulsada.

La nipona, número 2 del mundo, justificaba en sus redes sociales esa decisión para preservar su salud mental, criticaba las preguntas de los periodistas y comparaba el paso por las salas de prensa a una paliza.

Esa decisión de Naomi Osaka dio mucho que hablar en la antelasa de Roland Garros y no recibió el respaldo de otros colegas, que en general han defendido el trabajo de los periodistas. Entre ellos Rafael Nadal, que busca su decimocuarto título en París: "Respeto su decisión, pero sin la prensa, sin la gente que viaja para escribir sobre nosotros, no seríamos los deportistas que somos en la actualidad. No tendríamos el mismo reconocimiento, la misma popularidad. Los medios de comunicación son una parte importante de nuestro deporte", señaló el español.

Ya el sábado, el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Guilles Moretton, responsable también de la organización de Roland Garros, consideró la decisión de la japonesa "un error fenomenal" que "daña al deporte, al tenis y probablemente a ella misma". Más comprensivo se mostró el director del torneo, Guy Forget, que señaló que es una decisión "torpe" de la japonesa, informa Efe.

Los jugadores de tenis del circuito profesional están obligados a ofrecer una rueda de prensa en un breve plazo de tiempo desde que acaba su encuentro.