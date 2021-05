Tocó el techo mundial hace tres años y ahora quiere subir a lo más alto del podio olímpico, en el que se ha imaginado "no una ni dos, ¡hasta mil veces!". Nikoloz Sherazadishvili aspira al oro en Tokio 2020, previo paso por un Mundial en el que pondrá a prueba su pico de forma para llegar con todo a la cita olímpica.

Hace un año, Niko acababa de salir de un confinamiento que pasó en casa de su entrenador, Quino Ruiz. Allí, ambos trabajaron duro para adaptarse a las circunstancias y sacar provecho del aplazamiento de los Juegos: "Este año llego mejor que el año pasado", afirma 'Shera' a RTVE sobre el tatami del gimnasio en el que entrena cada día, en Brunete.

Allí se presentó con 13 años, recién llegado de Georgia, en busca de un lugar donde seguir practicando su deporte favorito. Quino Ruiz se encontró a un diamante en bruto que fue puliendo hasta convertirlo en la punta de lanza del judo en España. "Quino ve talento en todos los que venimos aquí, a todos les ve algo... a mí me vio las ganas que tenía de mejorar, cuando llegué no era bueno ni táctica ni físicamente. Eso es lo más importante, disfrutar y tener ganas de ser el mejor", recuerda Sherazadishvili.

“No me quiero quedar con resultados anteriores, ahora toca el Mundial y los Juegos“

Ahora, con 25 años, es la referencia del judo español y, aunque afirma que cada día valora más el Mundial que logró en 2018, el primero para un español en categoría masculina, siempre mira hacia delante con ambición: "No me quiero quedar con resultados anteriores, quiero seguir y ahora lo que toca es el Mundial y los Juegos".

Lo hace sin miedo y consciente de la importancia de cada combate. "Cada rival es diferente, hay gente que se te complica un poco más y otros, que aunque no sean 'top', se te complican más que otros. La vez que he pensado en la final, he perdido... cada combate es una final", explica 'Shera', que trabaja al detalle la táctica para derrotar a sus rivales en Tokio: "No tememos a ninguno, si yo salgo bien no me va a ganar nadie", sentencia.

07.32 min El vestuario en Radio 5 - Entrevista - Niko Sherazadishvili: "En los Juegos de Tokio cualquier combate va a ser una final" - 10/02/20 - Escuchar ahora